Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες - Real.gr

Μετά από πέντε ώρες οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι κατόρθωσαν να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Νωρίτερα, η πορεία των αγροτών από τις Σέρρες προς τον Προμαχώνα σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα ήταν κλειστός.

Οι αγρότες, αδυνατώντας να περάσουν από το μπλόκο, στράφηκαν στην αναζήτηση εναλλακτικών περασμάτων μέσα από το βουνό, εξετάζοντας χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον Προμαχώνα χωρίς να συναντήσουν αστυνομικές δυνάμεις.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο Λευκώνα, από όπου και ξεκίνησαν την πορεία τους με κατεύθυνση το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σε εκείνο το σημείο κατάφεραν να παρακάμψουν το πρώτο μπλόκο της αστυνομίας και να συνεχίσουν, ωστόσο στο δεύτερο μπλόκο η αστυνομική δύναμη ήταν ισχυρότερη και δεν τους επέτρεψε τη διέλευση.