Εφυγε από τη ζωή ο Αλκης Γιαννακάς - Real.gr

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Άλκης Γιαννακάς.

Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη.

Έγινε γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες Ένας ντελικανής (1963) και Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο. Ζούσε στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.