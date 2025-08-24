Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας - Real.gr

Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο γιος του, Λάμπρος.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια».

Οικογενειακές φωτογραφίες με την αδερφή του, Παυλίνα, τη μητέρα και τον εκλιπόντα πατέρα του κοινοποίησε ο δημοσιογράφος, σημειώνοντας πως οι γονείς του θα συμπλήρωναν σε λίγους μήνες 60 χρόνια κοινής πορείας: «Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα σ’αγαπάμε. Παυλίνα, Λάμπρος και μαμά».

Δείτε την ανάρτησή του