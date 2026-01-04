Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης - Real.gr

Εφυγε από ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Γιώργος Παπαδάκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε την Κυριακή, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη βαρύτατο έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Θοδωρής Κυριακού: Αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου «Λαϊκό»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσκομείου «Λαϊκό» ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

«Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18, ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, με σημαντική πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον έντυπο Τύπο.

Γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου του 1951, και με καταγωγή από την Κρήτη, ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, συμπαρουσιάζοντας μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 έως το 2025 υπήρξε παρουσιαστής της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ μεταξύ 2011 και 2015 παρουσίαζε το «Πρωινό ΑΝΤ1».

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 η εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», με δική του πρωτοβουλία.

Ολοκλήρωσε την παρουσίασή της στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια πολυετή και αναγνωρισμένη διαδρομή στον ελληνικό δημοσιογραφικό χώρο και την τηλεόραση, που σημάδεψε γενιές τηλεθεατών.

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τι είχε πει για την πορεία του στην τηλεόραση, το «Καλημέρα Ελλάδα» και την οικογένειά του