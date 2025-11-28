Έφυγε από τη ζωή ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας - Real.gr

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο κορυφαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, o οποίος φιλοτέχνησε, μεταξύ άλλων, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Είχε γεννηθεί στον Πειραιά και από μικρή ηλικία έδειξε την καλλιτεχνική και δημιουργική φύση του. Η πρώτη επαγγελματική του ενασχόληση ήταν στην εταιρία «Κεραμικός» δημιουργώντας πορσελάνες.

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ελλάδας (1950-1953) γλυπτική, με καθηγητή τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti στη Φλωρεντία (1960-1963) με υποτροφία. Συνέχισε με σπουδές στην χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, τα γεγονότα της ζωής του που τον σημάδεψαν βρήκαν διέξοδο στο έργο του. Ο θάνατος του αδελφού του από την πτώση του μαχητικού αεροπλάνου, η φρίκη της Κατοχής (ο κρεμασμένος φίλος του με άλλους 9 σε μπαλκόνια στην Τρίπολη από τους Γερμανούς) και το επάγγελμα του πατέρα του (μηχανικός στον σιδηρόδρομο ΣΠΑΠ), θα αποδοθούν στα έργα του όπως ο «Ίκαρος», «το Βαγόνι Σαρκοφάγος» κ.α.

Εξέθεσε τα έργα του σε πολλές εκθέσεις (ομαδικές και ατομικές) όπως στην Biennale Alexandria 1968 όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, στη Μόσχα, στην Ιταλία, στην Γιουγκοσλαβία, στη Βραζιλία, στις ΗΠΑ, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και βραβεύτηκε με το Α΄ βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο, Α΄βραβείο για «Νέους Γλύπτες» από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πολλά άλλα.

Άλλα του έργα τοποθετημένα στον Ελλαδικό χώρο, χαρακτηριστικά δείγματα του μνημειακού και πολυτάλαντου δημιουργού είναι τα έργα του στο Καρπενήσι, στην Παλλήνη, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Τρίπολη (Μνημείο των Κρεμασμένων), στην Τανάγρα (Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων), στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κεφαλλονιά. Έργα του βρίσκονται σε Μουσεία, σε ιδιωτικές και Δημόσιες συλλογές στην Αμερική, στην Κύπρο, στην Αφρική, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη.

Ασχολήθηκε και με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, εργάστηκε ως συντηρητής έργων και δίδαξε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για σύντομο χρονικό διάστημα. Έδωσε διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της Αμερικής και ταξίδεψε σε πολλές χώρες για γλυπτικά συνέδρια και συμπόσια δημιουργώντας και αποκομίζοντας γνώσεις.

Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1955 και μέλος σε πολλές επιτροπές κρίσης για διαγωνισμούς μνημείων.

