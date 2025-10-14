Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας Γιάννης Κόλλιας - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ΕΠΟ - Real.gr

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Γιάννη Κόλλια. Ο Έλληνας προπονητής έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη.

Υπηρέτησε το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική του πορεία, καθώς ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων παικτών τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003. Ήταν επίσης ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων που έφτασε στον τελικό του EURO U21 το 1998 και ηττήθηκε από την Ισπανία με 1-0.

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά τον Γιάννη Κόλλια, μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν δάσκαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πολυετή προσφορά στις Εθνικές Ομάδες. Ο πρόεδρος, Μάκης Γκαγκάτσης, και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο Γιάννης Κόλλιας άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της χώρας μας, καθώς διαχρονικά ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την καλλιέργεια που διέθετε, όπως επίσης για​ τον παιδαγωγικό ρόλο του στα αναπτυξιακά κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων. Ειδικευόταν στα τμήματα υποδομής και ανέδειξε πολλούς ποδοσφαιριστές, των οποίων το ταλέντο διέκρινε από τα πρώτα τους βήματα σε μικρή ηλικία.

Το 1998 οδήγησε την Εθνική Ελπίδων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με παίκτες που μετέπειτα είτε έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης είτε έκαναν σπουδαία καριέρα. Επιπλέον είχε διατελέσει προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης των Ελλήνων προπονητών.

