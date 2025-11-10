Quantcast
«Έφυγε» ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος - Real.gr
«Έφυγε» ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

20:56, 10/11/2025
«Έφυγε» ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Πασάκος.

Η δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ θρηνεί την απώλεια του συναδέλφου Σταύρου Πασάκου σε ηλικία 70 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με ασθένεια.

Ο Σταύρος Πασάκος γεννήθηκε στην Κω και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με την δημοσιογραφία. Από την δεκατία του ’80 έζησε στην Θεσσαλονίκη όπου εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης και αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια σε εφημερίδες («Θεσσαλονίκη»), στο ΑΠΕ ΜΠΕ και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας (ΕΡΤ), Mega Δημοτικό ραδιόφωνο Κώ, κ.α. Ήταν μέλος της ΕΣΗΕΜΘ ενώ είχε εκδόσει τρεις ποιητικές συλλογές.

