«Έφυγε» ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών - Real.gr

Ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου κατέληξε στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, με πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ δραστηριοποιήθηκε επίσης ως σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1976. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές, κυρίως τη δεκαετία του 1980, ενώ είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο —με παραστάσεις ακόμη και στο Ηρώδειο— καθώς και στον κινηματογράφο και τις βιντεοταινίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η παραγωγή του 1988 «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι».

Από νεαρή ηλικία συνεργάστηκε επαγγελματικά με τον Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη. Σημαντικοί σταθμοί της καριέρας του ήταν οι συμμετοχές του στη δραματική σειρά «Ο συμβολαιογράφος», βασισμένη στο έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Επίσης, είχε δανείσει τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Στην προσωπική του ζωή, από τον γάμο του με τη Μαίρη απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα (1983) και τη Σάρα (1987). Από το 2001 έως το 2011 δημιούργησε και διατήρησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή.

Στις ευρωεκλογές του 2024 συμμετείχε ως υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος».