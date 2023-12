«Έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός του Hollywood Richard Romanus- Ζούσε μόνιμα στη Σκιάθο

Είχε ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης μαζί με τη σύζυγό του πριν από δύο χρόνια.

Από τη ζωή «έφυγε» σε ηλικία 80 ετών ο διάσημος ηθοποιός του Hollywood και συγγραφέας Richard Romanus βυθίζοντας στο πένθος το νησί της Σκιάθου, όπου και διέμενε μόνιμα. Το νησί, όπως επισημαίνει το skiathoslife, αποτέλεσε για εκείνον έμπνευση, ενώ είχε ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης μαζί με τη σύζυγό του πριν από δύο χρόνια.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τετάρτη (27/12) στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Σκιάθου.

Ποιος ήταν ο Richard Romanus

Ο Richard Romanus, λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε το 1943 στο Βερμόντ των ΗΠΑ. Πήρε πτυχίο Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Xavier του Σινσινάτι και ξεκίνησε να σπουδάζει Νομικά αλλά τα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Φοίτησε στο φημισμένο Actor’s Studio της Νέας Υόρκης με τον Λι Στράσμπεργκ και ο πρώτος σημαντικός του ρόλος ήταν στην ταινία “Κακόφημοι δρόμοι” του Μάρτιν Σκορσέζε. Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε σε αμέτρητες ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές σειρές, όπως “Οι Σοπράνος”. Ο Ρομάνους έχει επίσης γράψει μουσική για αρκετές ταινίες και μαζί με τη γυναίκα του Άνθεα έχουν γράψει το σενάριο και έχουν κάνει την παραγωγή των ταινιών “Giving up the ghost” (1998) και “If you believe” (1999). Για τη δεύτερη προτάθηκαν για το Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου της Αμερικανικής Ένωσης Σεναριογράφων.

Εκείνος ηθοποιός με χαρακτηριστικούς ρόλους δίπλα σε σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, εκείνη βραβευμένη ενδυματολόγος και παραγωγός. Ο Ρίτσαρντ και η Άνθεα, ένα επιτυχημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ, αποφασίζουν το 2002 να ζήσουν την “τρίτη πράξη” της ζωής τους εκπληρώνοντας τα παραγκωνισμένα όνειρά τους. Έτσι πουλάνε το σπίτι τους στο Λος Άντζελες και μαζί με τον σκύλο τους Γκουίντο και 22 κούτες ξεκινούν να βρουν τον παράδεισο.

Πρώτη στάση τους και έως σήμερα η Σκιάθος, όπου αυτοί οι δύο χολιγουντιανοί τύποι έρχονται αντιμέτωποι με τον κυκεώνα της ελληνικής γραφειοκρατίας, την ιδιότυπη αίσθηση του χρόνου στην Ελλάδα, αλλά και… την κατσίκα του γείτονα που μασουλάει τις τριανταφυλλιές τους. Και στον αντίποδα, η αθωότητα και η γενναιοδωρία των κατοίκων του νησιού.

Ο Ρίτσαρντ Ρομάνους, ήταν άνθρωπος γεμάτος χιούμορ και ευαισθησία, ρεαλιστής σε ένα γοητευτικό ταξίδι στο πανέμορφο νησί του Παπαδιαμάντη που μαζί με την Άνθεα ξαναβρήκαν κομμάτια του εαυτού τους που είχαν χάσει στους φρενήρεις ρυθμούς του Χόλιγουντ.

Μέσα από τα γραπτά κείμενα που χάριζε στους αναγνώστες του Skiathoslife.gr έβρισκες την ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε την αξία του τόπου μας σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή. Ήταν ο πρώτος που θέλησε να μοιραστεί την περιπέτεια την υγείας της συζύγου του της Άνθεα με τον κορωνοϊό. Η Άνθεα για την ιστορία ήταν η πρώτη διακομιδή ασθενούς με κορωνοϊό από την Σκιάθο στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Οι δύσκολες στιγμές όμως σύντομα αντικαταστάθηκαν, από την πιο ευχάριστη στη ζωή τους, την τιμητική απόφαση να γίνουν μέλη της κοινωνίας του νησιού όταν το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου ομόφωνα του ανακήρυξε Επίτιμους Δημότες. Ένα όνειρο που έγινε πράξη στις 24 Ιουνίου 2021 μετά από πρόταση του Δημάρχου Σκιάθου κ. Θοδωρή Τζούμα και της προσωπικής οικογενειακής τους φίλης και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου Ματούλας Παπαδούλια να γίνει μαζί με την σύζυγό του επίτιμοι δημότες του νησιού, μια πρόταση που ψηφίστηκε ομόφωνα.

Η σεμνή τελετή παράδοσης της τιμητικής πλακέτας έγινε στην οικία του στον Πλατανιά Αγίας Παρασκευής παρουσία του Δημάρχου Σκιάθου κ. Θοδωρή Τζούμα, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κ. Ματούλας Παπαδούλια, του Αντιδημάρχου κ. Γιαννίτση, της Δημοτικής Συμβούλου κ. Χονδρονικολή καθώς και των star του Χόλυγουντ Κέρτ Ράσελ και Γκόλντυ Χόουν αλλά και φίλων.