Εγκαίνια νέου πρωτοποριακού συστήματος φωτισμού στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα» - Real.gr

Το νέο υπερσύγχρονο σύστημα φωτισμού CoeLux, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση του φυσικού φωτισμού με στόχο τη βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των παιδιών με καρκίνο, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2025, από τον Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και την Πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Η αγορά και εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος, που τοποθετείται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο στην χώρα μας, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά των εταιρειών: Trafigura Maritime Ventures LTD, Chartworld Shipping Corporation, Goldenport Group, Prominence Maritime, Seanergy & United Maritime και του Trafigura Foundation.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, μαζί με τον Πρόεδρο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριο Εμμανουήλ Παπασάββα υποδέχτηκαν τον κύριο Γεωργιάδη και τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών: κυρία Φαίη Φραγκέδη και κύριο Φώτη Καραγιαννόπουλο (Trafigura Maritime Ventures LTD), κύριο Γιάννη Δράγνη και κυρία Λάουρα Λαλαούνη-Δράγνη (Goldenport Group), κυρία Αναστασία Κολλάκη (Chartworld Shipping Corporation), κυρία Ιωάννα Προκοπίου και κυρία Ευγενία Αρβανίτη (Prominence Maritime) και κυρία Αθηνά Πτερούδη (Seanergy & United Maritime).

Όλοι μαζί ξεναγήθηκαν στους χώρους του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων, όπου εγκαταστάθηκε το υπερσύγχρονο σύστημα φωτισμού και ενημερώθηκαν αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας του. Με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος, δημιουργείται η αίσθηση φυσικού φωτισμού στους υπόγειους χώρους του εν λόγω τμήματος. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται σε μεγάλα Νοσοκομεία του εξωτερικού στοχεύοντας στην βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των μικρών ασθενών, οι οποίοι σε αυτή την τρυφερή ηλικία καλούνται να υποβληθούν σε υβριδικές απεικονιστικές εξετάσεις και θεραπείες με ιώδιο. Η αίσθηση του φυσικού φωτός και των φυσικών καιρικών φαινομένων, που διασφαλίζονται μέσω του συστήματος αυτού, θα συμβάλουν θετικά στην ψυχολογία και διάθεση των μικρών μας ασθενών, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους εξετάσεων και θεραπειών.

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε τη σημασία του έργου που εγκαινιάστηκε: «Το έργο που σήμερα είχα την τιμή να εγκαινιάσω ήταν συγκλονιστικό. Γιατί για τα μικρά παιδιά που πρέπει να μείνουν για ώρες ή για ημέρες σε έναν υπόγειο χώρο το να στερηθούν τον ήλιο είναι σημαντικό. Είναι πια αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι η ψυχολογία παίζει ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου. Επομένως δεν είναι μια αναβάθμιση αισθητικής φύσεως, αλλά είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ΕΛΠΙΔΑ, και τις εταιρείες που πραγματοποίησαν αυτή τη δωρεά, γιατί σήμερα πραγματικά κάναμε ένα βήμα εμπρός για την υγεία στην χώρα μας».

Παράλληλα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε ξεχωριστή αναφορά στο υψηλό επίπεδο περίθαλψης που προσφέρει το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και τη συμβολή της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην αλλαγή του τοπίου της κοινωνικής αλληλεγγύης στην χώρα μας: «Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ήταν ένας άγγελος αναντικατάστατος, ήταν η κινητήριος δύναμη ενός οράματος που άλλαξε όχι τη ζωή κάποιων ανθρώπων, αλλά την Ελλάδα στο σύνολό της. Γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετική η Ελλάδα χωρίς αυτό το Νοσοκομείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα νοσοκομεία του εξωτερικού. Και αυτό είναι μια συγκλονιστική προσφορά, ένα θαύμα».

Η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, από την πλευρά της, ευχαρίστησε τις εταιρείες της ναυτιλίας για την ευγενική τους δωρεά και μίλησε για τη σημασία της εγκατάστασης του νέου συστήματος φωτισμού: «Με την εγκατάσταση του υπερσύγχρονου, διεθνών προδιαγραφών συστήματος φωτισμού Coelux, το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε νοσοκομείο στην χώρα μας, καταφέραμε, χάρη στη γενναιοδωρία σας, να μεταμορφώσουμε τις αίθουσες αυτές, σε χώρους φωτεινούς και αισιόδοξους, βελτιώνοντας την ψυχολογία των παιδιών και απομακρύνοντας το αίσθημα του φόβου. Είμαι υπερήφανη και συγκινημένη γιατί, χάρη στην δική σας συμπαράσταση, για ακόμα μια φορά η ΕΛΠΙΔΑ πρωτοπορεί και το Νοσοκομείο μας επάξια διατηρεί την θέση του ανάμεσα στα κορυφαία Ογκολογικά παιδιατρικά Νοσοκομεία του κόσμου. Το όραμα της μητέρας μου και ιδρύτριας της ΕΛΠΙΔΑΣ, Μαριάννας Βαρδινογιάννη, παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ».

Ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας ευχαρίστησε και εκείνος από την πλευρά του τις δωρήτριες εταιρείες, και μίλησε για τη σημασία της βελτίωσης της ψυχολογίας των παιδιών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού: «Μελέτες έχουν δείξει ότι η αίσθηση του φυσικού φωτός σε κλειστούς χώρους, επιδρά θετικά στη ψυχολογία τόσο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτούς βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους, καθώς και στη ψυχολογία των ασθενών. Ιδίως όταν πρόκειται για την ευαίσθητη ψυχολογία των μικρών μας ασθενών, η αίσθηση του φυσικού φωτός συμβάλει θετικά στην διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της θεραπείας στην οποία υποβάλλονται».

Η κυρία Φαίη Φραγκέδη, από την Trafigura Maritime Ventures LTD, τόνισε ότι: «Η θεραπεία δεν περιορίζεται στην ιατρική αγωγή, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρη την εμπειρία του ασθενούς και είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε με την ΕΛΠΙΔΑ για τη δημιουργία αυτού του συστήματος που ενισχύει την ανάρρωση αλλά και την ελπίδα!».

Η κυρία Ιωάννα Προκοπίου εκπροσωπώντας την Prominence Maritime σημείωσε ότι: «Είναι τιμή μας που βάζουμε το λιθαράκι μας σε αυτό το έργο, ακολουθώντας την κληρονομιά που έχει αφήσει η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Εμπλουτίζοντας τις ζωές μας και τις ζωές των άλλων, κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!».

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, απένειμαν σε όλους τους εκπροσώπους των εταιρειών τιμητικές αναμνηστικές πλακέτες σε αναγνώριση της προσφοράς τους.