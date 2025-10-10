Εγκαίνια του Πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ» στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» - Real.gr

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» σας προσκαλούν στην τελετή εγκαινίων του νέου Πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ», ενός χώρου που δημιουργήθηκε με στόχο να συνδυάσει τη γνώση, την έρευνα και τη φροντίδα, προσφέροντας στους ασθενείς με καρκίνο τις πιο σύγχρονες και ανθρώπινες υπηρεσίες υγείας.

Η δημιουργία του Κέντρου, που στεγάζεται στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πανεπιστημιακή ιατρική και στην ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας. Στόχος του είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς με καρκίνο, να προάγει την καινοτόμο κλινική έρευνα και να ενισχύσει τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ γιατρών, ερευνητών και φοιτητών.

Η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Ρίμινι 1, Χαϊδάρι).

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Διοικητής του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος, και η Διευθύντρια της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, καθηγήτρια Αμάντα Ψυρρή, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη σημασία της νέας αυτής δομής και το όραμά της για το μέλλον της Ογκολογίας στην Ελλάδα.