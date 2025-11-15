Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα - Real.gr

Quantcast
Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα
Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

10:19, 15/11/2025
Συνομιλίες και μηνύματα που αντηλλάγησαν από ισάριθμες τηλεφωνικές συνδέσεις ελέγχονται από τις Αρχές.
Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να έχει πλέον στην διάθεση της όλα εκείνα τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούν κυρίως συνομιλίες, μηνύματα και τηλεφωνικές κινήσεις επτά προσώπων μεταξύ Μεσσηνίας και Αττικής.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν πειστεί πλέον ότι ο δράστης δεν είχε σκοπό να εκβιάσει και να αποσπάσει χρήματα. Ήταν αποφασισμένος να εκτελέσει τα δύο πρόσωπα, κάτι που επαληθεύτηκε και από τα ιατροδικαστικά δεδομένα τα οποία υπέδειξαν πως η χαριστική βολή ήταν στο πάνω μέρος της κεφαλής του ιδιοκτήτη, όταν εκείνος είχε πέσει στο πάτωμα μετά την πρώτη βολή που δέχθηκε στην ύψος της καρδιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ανακρίτρια βρίσκεται στη διαδικασία διασταύρωσης των συνομιλιών και των μηνυμάτων που αντηλλάγησαν πριν αλλά και μετά την διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και του 61χρονου επιστάτη του.

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που ελέγχονται δεν αφορούν μόνο τους δύο 22χρονους που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για τη δολοφονία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και άλλα πέντε άτομα, τα οποία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτιμάται ότι ενδέχεται είτε να γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο και τα κίνητρα της δολοφονίας ή ακόμα και να συμμετείχαν σε αυτήν.

Παρότι έχει περάσει σχεδόν ενάμιση μήνας από τη δολοφονική επίθεση στο κάμπινγκ, οι έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές ουδέποτε πείσθηκαν από το σενάριο που παρουσίασε ο ένας από τους δύο 22χρονους που είχε παραδοθεί λίγες ημέρες μετά το έγκλημα. Ο νεαρός έχει πει ότι είχε σχεδιάσει να εκφοβίσει τον 68χρονο, μαζί με τον 22χρονο φίλο του, ώστε να του αποσπάσει χρήματα, αλλά ο φίλος του τελικά πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Την εκδοχή αυτή αρνείται επίμονα ο άλλος 22χρονος, ενώ εκτιμάται πως λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου, πίσω από την δολοφονία υπήρχαν άλλα κίνητρα.

Επιπλέον, ακόμα και σήμερα από το παζλ των ερευνών λείπουν κρίσιμα στοιχεία, όπως το όπλο της διπλής δολοφονίας, το κινητό ενός εκ των δύο συλληφθέντων, και άλλα αντικείμενα που είχαν μαζί τους οι 22χρονοι ενώ κατευθύνονταν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Παράλληλα σε καταγγελία προς τον Δήμο προέβη η δικηγόρος κ. Κατερίνα Φραγκάκη που εκπροσωπεί την ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, δηλώνοντας στο real.gr πως «γίνονται εργασίες καθαρισμού στο έλος και στο ρέμα που υπάρχει δίπλα στο κάμπινγκ που θεωρείται τόπος εγκλήματος και πρέπει να προστατευθεί και να ερευνηθεί. Άλλωστε το όπλο, το κινητό του ενός 22χρονου και άλλα αντικείμενα δεν έχουν βρεθεί. Υπάρχουν μαρτυρίες πως πέντε ώρες μετά την δολοφονία δύο φιγούρες πλησίασαν το σημείο εκείνο. Ενδεχομένως υπάρχουν κρίσιμα πειστήρια για την εξιχνίαση της υπόθεσης εκεί…».

Η ίδια επεσήμανε πως «ακόμη δεν έχει κληθεί να καταθέσει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ η οποία θεωρείται βασική μάρτυρας και μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες», ενώ υπενθύμισε ότι «έχουμε υποβάλλει αίτηση για μέτρα προστασίας της καθώς ένιωσε ότι κινδυνεύει και έχει δεχθεί και απειλητικά μηνύματα».

Εγκλημα στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ανακρίτριας στοιχεία για επτά πρόσωπα

10:19 15/11

