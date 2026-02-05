Εγκλημα στη Γλυφάδα: Ηθελε να τον προστατεύσει… - Real.gr

Ο 80χρονος που δολοφονήθηκε από τον γιο του πίστευε ότι ο δράστης θα μπορούσε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή υπό την επίβλεψή του

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στη φυλακή, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγήθηκε ο 46χρονος που πριν από λίγες ημέρες σκότωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του στη Γλυφάδα, ενώ πριν από περίπου 11 χρόνια είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της μητέρας του.

Η απολογία του 46χρονου, χωρίς την παρουσία δικηγόρου, κράτησε περίπου δύο ώρες, με τον ίδιο να παραδέχεται την αποτρόπαια πράξη του, δηλαδή ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 80χρονο πατέρα του και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό του σε πορτμπαγκάζ σταθμευμένου αυτοκινήτου έξω από το σπίτι, στην οδό Γυθείου.

Μάλιστα, ο πατροκτόνος, που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, φέρεται να επανέλαβε, όπως είχε κάνει και στην Αστυνομία, ότι σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος θα σκοτώσει και πάλι. Ως εκ τούτου, η απόφαση των δικαστικών λειτουργών να προφυλακιστεί ήταν αναμενόμενη.

Η δολοφονία του 80χρονου σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις 24 Ιανουαρίου, όταν ο ηλικιωμένος κατέβηκε από την πολυκατοικία για να πάει στην εκκλησία. Τότε, ο δράστης τον πλησίασε και άρχισε να τον μαχαιρώνει. Η Αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικο που άκουσε τις απεγνωσμένες φωνές του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που βρήκαν τον 80χρονο νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ συνέβαλαν τον 46χρονο, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και έλεγε ότι, αν δεν τον θέσουν υπό κράτηση, τότε θα βλάψει και τα δύο αδέλφια του.

Οπως κατέθεσαν γείτονες αλλά και συγγενείς της οικογένειας στους αστυνομικούς, τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο δράστης ήταν γνωστά εδώ και χρόνια. Το τραγικό είναι ότι κανείς από όσους το γνώριζαν δεν έδειξε να πέφτει από τα σύννεφα με το νέο στυγερό έγκλημα.

Η πρώτη δολοφονία

Στις 27 Μαρτίου του 2014 ο 34χρονος τότε άνδρας μπήκε στο Α.Τ. Γλυφάδας και ομολόγησε ότι σκότωσε την 59χρονη μητέρα του. Λίγες ώρες πριν είχε πάρει και πάλι ένα μαχαίρι, μπήκε στο μπάνιο όπου βρισκόταν η μητέρα του και της επιτέθηκε καταφέρνοντάς της πολλαπλά τραύματα. Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν άμεσα στη διεύθυνση που τους έδωσε, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η άτυχη 59χρονη κείτονταν νεκρή στο μπάνιο της οικίας, με τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του καθ’ ομολογίαν μητροκτόνου και ζήτησε τη συνδρομή ψυχιάτρων.Μετά τις απολογίες του είχε οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική διάταξη. Η απόφαση έθετε κάποιους περιοριστικούς όρους, όπως να μένει στην πατρική εστία και να δίνει το «παρών» στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οπως φαίνεται, ο 80χρονος ήθελε να προστατεύσει τον γιο του καθώς πίστευε ότι, παρά τη δολοφονία της μητέρας του, μπορούσε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή υπό την επίβλεψή του, εφόσον λάμβανε την αγωγή του.

Μετά την αποφυλάκισή του, οι σχέσεις με τον πατέρα του φαίνεται ότι είχαν βελτιωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης φέρεται κατά καιρούς να διέκοπτε τη φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που επιδείνωνε την υγεία του.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2022 σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν ο 46χρονος συνελήφθη ύστερα από διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη ενός περιπτέρου και νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο. Από τότε η σχέση του με τον πατέρα του διαταράχθηκε, με τους δύο άνδρες να ζουν σε ξεχωριστά σπίτια. Το τελευταίο διάστημα, ο 46χρονος είχε νοσηλευθεί για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Μετά το νέο έγκλημα, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τον λόγο για τον οποίο ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, καθώς και ποια ήταν τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν στο δεύτερο έγκλημα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στη Βρετανία. Το 2014, ωστόσο, η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν δολοφόνησε τη μητέρα του και νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού έως το 2018. Εκτοτε, παρέμενε απομονωμένος και δεν είχε κοινωνικές επαφές.