Εγκλημα στη Νέα Πέραμο: Φονικά μυστικά για την εκτέλεση του 27χρονου - Real.gr

Ο θάνατος του πρώην συνεταίρου του και ο ρόλος μελών του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις σχέσεις που διατηρούσε ο 27χρονος, που απήχθη και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, με πρόσωπα που εμπλέκονται τόσο με την αλβανική όσο και με τη ρωσική μαφία, ερευνά εξονυχιστικά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, ο 27χρονος επιχειρηματίας, που βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο έπειτα από έξι ημέρες ομηρίας, διατηρούσε στενές επαφές με άτομα που έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον σε πληροφοριακό επίπεδο από την ΕΛ.ΑΣ., ότι έχουν σχέση με πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τις πιο σκληρές εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα.

Ετσι, οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση -τουλάχιστον μέχρι σήμερα- εκτιμούν ότι η απαγωγή του και η δολοφονία του συνδέονται είτε με τη ρωσική είτε με την αλβανική μαφία. Και αυτό διότι το θύμα φαίνεται να είχε επαφές με άτομα από το περιβάλλον και των δύο οργανώσεων.

Οι έρευνες έχουν συμπεριλάβει και την εταιρεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού την οποία διατηρούσε το θύμα. Συνέταιρός του σε αυτήν την εταιρεία ήταν ένα πρόσωπο που κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει, επίσης σε πληροφοριακό επίπεδο, τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. λόγω των στενών επαφών που διατηρούσε με «βαριά» ονόματα της αλβανικής μαφίας.

Ο συνέταιρος του θύματος ήταν από τους πρώτους υπόπτους που εξετάστηκαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών το 2024 μετά τη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία στη Μάνδρα Αττικής, ο οποίος μάλιστα εκτός των άλλων επιχειρήσεων διατηρούσε και εταιρεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

Σημειώνεται πως τότε δεν είχαν προκύψει στοιχεία εις βάρος του συγκεκριμένου άνδρα και είχε αφεθεί ελεύθερος. Ωστόσο δύο μήνες μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία -οι δράστες τον σκότωσαν και τον έκαψαν μέσα στο αυτοκίνητό του- ο 27χρονος μαζί με τον αλβανικής καταγωγής συνέταιρό του άνοιξαν παρόμοια εταιρεία. Κάλυψαν έτσι το κενό που είχε αφήσει πίσω του ο επιχειρηματίας, του οποίου ακόμα η δολοφονία δεν έχει εξιχνιαστεί.

Θανατηφόρο τροχαίο

Το ίδιο έτος, ο συνέταιρος του 27χρονου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή και μάλιστα συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν ο δολοφονηθείς ο οποίος τότε είχε τραυματιστεί ελαφρά. Οι έμπειροι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών ερεύνησαν και τη δραστηριότητα της εταιρείας του θύματος, για να διαπιστώσουν ότι έχει να παρουσιάσει ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα σχεδόν από το 2024, όταν είχε αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτό το δεδομένο θα ερευνηθεί εξονυχιστικά από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, σε συνεργασία μάλιστα με συναρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα και με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί ακόμα και μέσα στις φυλακές, καθώς κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στις Αρχές αναφέρουν ότι κατά τις έξι ημέρες που ο 27χρονος βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων του, υπήρξε ενδιαφέρον για την υπόθεση από γνωστό έγκλειστο των φυλακών.

Πρόκειται για άτομο που διατηρεί στενές σχέσεις με τα ηγετικά κλιμάκια της αλβανικής μαφίας. Εκτιμάται ότι το διάστημα που ο 27χρονος κρατούταν από τους απαγωγείς του, είχε κάνει τηλεφώνημα σε ανθρώπους εκτός φυλακών. Οπως προκύπτει, φαίνεται να προσπαθούσε να μάθει τι έχει γίνει με τον νεαρό επιχειρηματία, ενώ φερόταν διατεθειμένος να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει αίσια έκβαση στην υπόθεση. Ομως η πληροφορία αυτή μέχρι στιγμής δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθεί από τους αστυνομικούς.

«Φοβόταν πολύ»

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο πατέρας του θύματος βρέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών προκειμένου να δώσει κατάθεση, καθώς με δηλώσεις του στα ΜΜΕ άφηνε να εννοηθεί πως ο γιος του είχε μπλέξει με κακές παρέες και εξέφραζε φόβους για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε πως το παιδί του κάτι φοβόταν. «Το παιδί μου το τελευταίο διάστημα φοβόταν πολύ… Είχε μπλέξει με Αλβανούς, Ρουμάνους και Ρωσοπόντιους. Ολοι αυτοί δεν ήταν καλοί άνθρωποι και γι’ αυτό του έλεγα τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς. Θα μπλέξεις… Μείνε μακριά τους», ανέφερε ο πατέρας του. Κατάθεση στους αστυνομικούς έδωσε και η μητέρα του, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό εάν φώτισε κάποιες σκοτεινές πτυχές που αναζητούν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών. Ο 27χρονος ουσιαστικά απήχθη ενώ κατευθυνόταν στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Τέσσερα μαυροντυμένα άτομα, το ένα μάλιστα κρατούσε πιστόλι στα χέρια του, άρπαξαν τον 27χρονο, ο οποίος δεν προέβαλε αντίσταση, και τον έβαλαν σε αυτοκίνητο που έφερε κλεμμένες, από τη Θεσσαλονίκη, πινακίδες κυκλοφορίας. Εξι ημέρες μετά βρέθηκε από περαστικό, γαζωμένος από σφαίρες στην πλάτη και με εμφανή σημάδια βασανισμού στο ρέμα της Νέας Περάμου.