Νέα Πέραμος: Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου - «Όλη η οικογένεια ήξερε ότι ο Μανώλης κινδύνευε», είπε ο πατέρας του - Real.gr

Έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο η δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο. Ο πατέρας του θύματος αποκάλυψε πως η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί τίποτα ανησυχητικό πριν τη δολοφονία , ενώ, μιλώντας στο Mega, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία των δραστών: «Δεν υπάρχει ο γιος μου στη ζωή να μου πει αν δεχόταν απειλές ή όχι. Αυτό το ξέρει η Ασφάλεια και θα το βρει η Ασφάλεια. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ούτε αν είχε εχθρούς. Είχα σχέσεις με τον γιο μου, φυσικά και είχα», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκλονισμένος, συνέχισε: «Τον είχα δει τελευταία φορά στα δικαστήρια, είχαμε μιλήσει, ήταν όλα εντάξει. Και η κόρη μου τον είχε δει, είχαν μιλήσει και αγκαλιαστεί. Δεν μας είπε τίποτα. Η κόρη μου ακόμα δεν το πιστεύει, νομίζει ότι είναι ψέματα».

Ο πατέρας δήλωσε πως η Ασφάλεια τον ενημέρωσε ότι οι πινακίδες του οχήματος των δραστών ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη και ότι οι έρευνες συνεχίζονται. «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να πάει φυλακή. Όποιος το έχει κάνει, τέτοια αποβράσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, ψάχνει να βρει τον δολοφόνο και θα τον βρει. Το πιστεύω ότι θα βρεθούν σύντομα», τόνισε.

Αναφερόμενος στη ζωή του, είπε πως εργάζεται από παιδί και έχει περάσει δυσκολίες, ενώ αποκάλυψε ότι το 1999 είχε χάσει και τον αδελφό του σε ένα παρόμοιο έγκλημα. «Θέλω να περάσουν τα ίδια αυτοί που σκότωσαν το παιδί μου. Δουλεύω από 11 χρονών, έχω δουλέψει σε βενζινάδικα και φορτηγά. Δηλαδή, όποιος έχει οικονομική επιφάνεια τον σκοτώνουμε; Έχω ξαναπεράσει αυτόν τον πόνο, σκότωσε τον αδελφό μου η νύφη μου», είπε.

Ο πατέρας ζήτησε να «ανοίξουν τα στόματα» μέσα στην οικογένεια του γιου του, αφήνοντας αιχμές πως κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα λένε. «Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι και να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ήξερε ότι ο Μανώλης κινδύνευε», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως η πρώην σύζυγός του έφυγε για την Κρήτη και αρνήθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του. «Η οικογένεια ξέρει, αλλά δεν ανοίγει το στόμα της. Αυτό θα το βρει η Ασφάλεια. Είμαι στη διάθεσή τους», ανέφερε.

Η δολοφονία του θείου του 27χρονου

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει ακόμα πιο δραματική διάσταση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια βιώνει μία δολοφονία. Το 1999, ο θείος του 27χρονου, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ήταν μόλις 29 ετών. Η σύζυγός του τότε υποστήριξε ότι τρεις ληστές μπήκαν στο σπίτι και τον σκότωσαν. Μήνες αργότερα, οι αρχές ανακάλυψαν ότι η «ληστεία» ήταν σκηνοθετημένη και η ηθική αυτουργός ήταν η ίδια η σύζυγος, η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν αλλοδαπό εργάτη.