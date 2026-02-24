Εγκλημα στη Νέα Πέραμο: Πλησιάζουν τους δολοφόνους του 27χρονου - Real.gr

Οχημα που φέρεται να ανήκει στους απαγωγείς και εκτελεστές του 27χρονου εντόπισαν οι αστυνομικοί στη Νέα Πέραμο.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στα κυκλώματα τοκογλύφων που δρουν κυρίως στη δυτική Αττική, αλλά και σε ομάδες ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ενωση, επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, ένα νέο σημαντικό εύρημα ενδέχεται να οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις. Την περασμένη Τετάρτη, ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο που είχε βρεθεί νεκρός ο 27χρονος επιχειρηματίας στη Νέα Πέραμο, εντοπίστηκε καμένο αυτοκίνητο όμοιο με το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της απαγωγής του άγρια δολοφονημένου νεαρού.

Το αυτοκίνητο εντόπισαν σε δύσβατο σημείο στο ρέμα της περιοχής περιπατητές με τον σκύλο τους, όμως δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν στο σημείο.

Ωστόσο εκείνη την ημέρα, στο σημείο που είχε βρεθεί δολοφονημένος ο 27χρονος, η μητέρα του και συγγενείς του έκαναν τρισάγιο για τη μνήμη του.

Αμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, με αποτέλεσμα σύντομα στο σημείο να βρεθεί κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών το οποίο τελικά εντόπισε το καμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο κάηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της δολοφονίας, αλλά και της ανεύρεσης του πτώματος του 27χρονου επιχειρηματία, καθώς όταν εντοπίστηκε η σορός του θύματος, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνα σε μεγάλη ακτίνα στη γύρω περιοχή.

Εκτιμάται πως το όχημα ανήκε στους δολοφόνους του 27χρονου, οι οποίοι είδαν στα ΜΜΕ το βίντεο που διέρρευσε με την αρπαγή του επιχειρηματία. Στο βίντεο απεικονίζεται το όχημα και έτσι φαίνεται πως έσπευσαν να το ξεφορτωθούν ώστε να εξαφανίσουν τα όποια ίχνη τους.

Χαρτογραφούν επαφές

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), έπειτα από έρευνες αλλά και καταθέσεις συγγενών και φίλων του θύματος, έχουν καταλήξει σε έναν κύκλο ατόμων με τα οποία ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε στενή επαφή.

Χαρτογραφώντας τις προσωπικές επαφές του 27χρονου έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το θύμα γνώριζε άτομα που εμπλέκονται σε κυκλώματα τοκογλυφίας, είτε ως επενδυτές, είτε ως δανειστές. Παράλληλα, εξετάζονται οι επαφές αυτών των προσώπων και με ομογενείς από τη Ρωσία και άλλα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ενωσης που εμπλέκονται σε κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων και καπνού. Πρόκειται για πρόσωπα που φέρονται να διατηρούν δεσμούς ακόμα και με «βαριά» ονόματα της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα. Ολα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που αν μη τι άλλο ήταν επικίνδυνο για τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Αλλωστε ακόμα και συγγενικά του πρόσωπα, όπως ο πατέρας του, στις καταθέσεις που έδωσαν έκαναν λόγο για παρέες που δεν ήταν και οι καλύτερες. Ο πατέρας του προσέθεσε πως πολλές φορές του είχε πει να κόψει τις συναναστροφές με αυτά τα πρόσωπα.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος είχε δεδομένη οικονομική άνεση, καθώς ο παππούς του τού είχε αφήσει καλή κληρονομιά και ο ίδιος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

Χαριστική βολή

Οπως είναι γνωστό, οι δράστες κράτησαν όμηρο τον 27χρονο επιχειρηματία για περίπου έξι ημέρες και στη συνέχεια μετέφεραν το θύμα τους στο ρέμα της Νέας Περάμου όπου και τον εκτέλεσαν με πέντε σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι, ως χαριστική βολή.

Ολες αυτές τις ημέρες που είχε απαχθεί ο 27χρονος, κανείς δεν επικοινώνησε με την οικογένειά του για να ζητήσει λύτρα. Προφανώς δεν τους ενδιέφερε να ζητήσουν χρήματα για την απελευθέρωσή του, καθώς φαίνεται πως ήθελαν κάτι άλλο από το θύμα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν πως όλα αυτό το διάστημα οι απαγωγείς του 27χρονου προσπαθούσαν να τον κάνουν να μιλήσει και να τους αποκαλύψει κάποιο μυστικό που μόνο ο ίδιος γνώριζε. Αυτό το μυστικό αφορούσε κυκλώματα τοκογλυφίας και ίσως κάποιο μεγάλο ποσό που χάθηκε; Ή πρόκειται για μεγάλα φορτία λαθραίων τσιγάρων που τελικά ποτέ δεν έφτασαν στον προγραμματισμένο προορισμό τους;

Πρόκειται για ερωτήματα τα οποία όταν και εφόσον απαντηθούν από τους ερευνητές του ελληνικού FBI ίσως οδηγήσουν και στην εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος.