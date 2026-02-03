Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του - Real.gr

Η κατάθεση της συντρόφου του και όσα λένε συγγενικά του πρόσωπα.

Το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, δεν έχει τέλος, καθώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από την κατάθεση της συντρόφου του, αλλά και από μαρτυρίες συγγενών του θύματος.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το σημείο όπου κρατούσαν όμηρο για ημέρες τον επιχειρηματία πριν τον εκτελέσουν στη Νέα Πέραμο αναζητούν οι αστυνομικοί. Μέλη της οικογένειάς του δηλώνουν ότι δεν είχε ενοχλήσει τόσο πολύ κάποιον, ώστε να φτάσουν στην απαγωγή και τη δολοφονία του.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ήδη έχουν ζητήσει δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ενώ από το πόρισμα του ιατροδικαστή έμαθαν ότι οι δράστες εκτέλεσαν πισώπλατα το θύμα με 9 βολίδες στην πλάτη και μια χαριστική βολή στο κεφάλι, ενώ είχε χτυπήματα στα χείλη και το πρόσωπο, αλλά και υπολείμματα φαγητού στο στομάχι.

Θεωρούν ότι για περίπου μια εβδομάδα τον κράτησαν, απαιτώντας χρήματα, τη στιγμή που από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του επιμένουν ότι δεν τους είχε ενημερώσει για τυχόν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

«Θέλω να τους βρω» λέει η μητέρα του 27χρονου

«Κρατιέμαι μέχρι να βρω ποιος το έκανε αυτό στο παιδί μου, μετά θα πάρω και εγώ τον δρόμο μου. Βρείτε μου μόνο ποιος το έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου, γιατί; 27 χρονών ποιον είχε πειράξει τόσο πολύ. Μόνο αυτό θέλω να μάθω και μετά θα πάω μαζί, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι φοβάμαι, θέλω να τους βρω» τόνισε η μητέρα του θύματος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις».

Γείτονας του θύματος, σε ερώτηση για το εάν είχε δει κάποια ύποπτη κίνηση κάτω από την πολυκατοικία, είπε στην ίδια εκπομπή πως: «Όχι, τίποτα. Κι εμείς μόλις το μάθαμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Κυκλοφορούσε πολύ άνετα στην Ελευσίνα. Τον είχα πετύχει με το αμάξι του, ούτε προστασίες έπαιρνε, ούτε τίποτα».

Στο μικροσκόπιο η περιουσία του 27χρονου

Παράλληλα, την Τρίτη έδωσε κατάθεση η σύντροφος του θύματος, ενώ το μυστήριο του εγκλήματος περιπλέκεται, καθώς κανείς δεν ζήτησε λύτρα από την οικογένεια.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο κάτι να μη πήγε σύμφωνα με το σχέδιο των δραστών. Δεν πήραν αυτό που ήθελαν ή το θύμα τους αναγνώρισε; Ο ιατροδικαστής, δεν βρήκε γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια του θύματος που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Από την άλλη, η βαλλιστική εξέταση, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει αποτελέσματα. Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στη συλλογή καταθέσεων αλλά και βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.

Πάντως, κομβικό σημείο για τους αστυνομικούς είναι το αυτοκίνητο των δραστών, για το οποίο μέσω καμερών, προσπαθούν να διαπιστώσουν αν χρησιμοποίησαν το ίδιο όχημα την ημέρα της αρπαγής και την ημέρα που τον εκτέλεσαν.

Οι Αρχές ψάχνουν απαντήσεις για τους εκτελεστές και το κίνητρο ακόμη και στα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. Όλα είναι στο μικροσκόπιο των ερευνών, απο την επαγγελματική δραστηριότητα, μέχρι τη μεγάλη κληρονομιά που είχε λάβει το θύμα από τον παππού του.

Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, σε σχέση με τα πολλά χρήματα που είχε το θύμα, λένε πως δεν είχαν προέλθει από την εταιρεία του αλλά από χρήματα του παππού του.

Όταν ο παππούς του πέθανε, πριν από 2 χρόνια, του είχε αφήσει τεράστια περιουσία, που αφορούσε σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ακίνητα. Μάλιστα, μέρος αυτής της κληρονομιάς είχε δεχθεί και ο πατέρας του, με τον οποίο το θύμα δεν είχε καλές σχέσεις. Αυτά τα πλούτη, οδήγησαν, σύμφωνα με τους οικείους του στο να πλησιάσουν τον 27χρονο άτομα που ενδεχομένως ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν, όπως επίσης, έχτισε τις φιλίες του με βάση το χρήμα και έτσι έκανε κακές παρέες, όπως μετέδωσε το Star.

Η κατάθεση τη συντρόφου του

Η σύντροφος του 27χρονου, που ήταν και ο πιο κοντινός του άνθρωπος, καθώς και το πρόσωπο που ενημέρωσε τις Αρχές, φέρεται να κατέθεσε πως: «Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο».

Αναλυτικά, η σύντροφος του θύματος δέχτηκε έναν καταιγισμό ερωτήσεων από τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Ήθελαν με κάθε λεπτομέρεια να μάθουν τις τελευταίες κινήσεις και επαφές του 27χρονου. Επίσης την ρώτησαν αν της είχε εκμυστηρευτεί κάποιον φόβο του ή ακόμη και απειλές που μπορεί να είχε δεχθεί.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 27χρονου στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς πριν από 3 χρόνια είχε πέσει θύμα hacking.