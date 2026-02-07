Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου - Τραγική φιγούρα η μητέρα του - Real.gr

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα στον 27χρονο επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Πρώτη έφτασε η σύντροφος του 27χρονου και ακολούθησαν η μητέρα και ο πατέρας.

Μάλιστα η μητέρα δεν άντεξε και βγαίνοντας από την εκκλησία κατέρρευσε, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν να βοηθήσουν δίνοντας λίγο νερό για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.

Οι μόνες λέξεις που έβγαιναν από το στόμα της ήταν ένα μεγάλο γιατί, ενώ ζητούσε να βρεθούν οι δολοφόνοι που έκαναν αυτό το κακό στο γιο της και να πληρώσουν.

Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών, που επικεντρώνονται τόσο σε δύο δολοφονίες που είχαν γίνει τα δύο προηγούμενα χρόνια με πανομοιότυπο τρόπο, όσο και σε δύο κληρονομιές, σε δύο διαθήκες που έχουν εντοπιστεί.

Αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του 27χρονου.