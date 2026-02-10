Έγκλημα στη Νέα Πέραμος: Τι κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου - Real.gr

Θρίλερ χωρίς τέλος όσον αφορά τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Η μητέρα του έδωσε σήμερα Τρίτη (10/2) μια πολύωρη κατάθεση (κράτησε έξι ώρες) προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές στη διαλεύκανση της υπόθεσης

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες αλλά δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο “κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις», είπε στην κατάθεσή της, μέρος της οποίας αποκάλυψε το Star.

Όσο για τα πολλά χρήματα που φέρεται να είχε κληρονομήσει ο γιος της και είχε γίνει μεγάλος λόγος για διαθήκες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτά τα λεφτά είναι που σκότωσαν τον Μανώλη. Σύμφωνα με το Star είναι χρήματα που θεωρεί καταραμένα και εάν έρθει ένα μέρος εξ ‘ αυτών στην κατοχή της, θα πάνε σε ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, ο 27χρονος επιχειρηματίας, που βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο έπειτα από έξι ημέρες ομηρίας, διατηρούσε στενές επαφές με άτομα που έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον σε πληροφοριακό επίπεδο από την ΕΛΑΣ, ότι έχουν σχέση με πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τις πιο σκληρές εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα.

Οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση -τουλάχιστον μέχρι σήμερα- εκτιμούν ότι η απαγωγή του και η δολοφονία του συνδέονται είτε με τη ρωσική είτε με την αλβανική μαφία. Και αυτό διότι το θύμα φαίνεται να είχε επαφές με άτομα από το περιβάλλον και των δύο οργανώσεων.