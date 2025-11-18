Εγκλημα στη Σαλαμίνα: Γνώριζε τους δολοφόνους της - Real.gr

Οι ληστές που χτύπησαν μέχρι θανάτου την 75χρονη στη Σαλαμίνα φαίνεται πως ήταν οικεία της πρόσωπα.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Τη σκότωσαν γιατί φαίνεται πως αναγνώρισε κάποιον από τους δράστες ή και τους τρεις που εισέβαλαν στο σπίτι της». Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγουν οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, οι ληστές ήξεραν καλά τα κατατόπια και κυρίως τα σημεία της μονοκατοικίας που καλύπτουν οι κάμερες, οι οποίες είναι τοποθετημένες στον κήπο του σπιτιού αλλά και στην κεντρική είσοδο. Ομως, εκτός από το πεδίο που κάλυπταν οι κάμερες, οι τρεις δράστες φαίνεται πως ήξεραν καλά και τι θα μπορούσαν να βρουν στο εσωτερικό της κατοικίας. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια στη γειτονιά ήταν πως η 75χρονη γυναίκα έκρυβε μέσα στο σπίτι της ένα ποσό κοντά στα 10.000 ευρώ, χρυσές λίρες αλλά και πανάκριβα κοσμήματα, τα οποία της είχε δωρίσει ο σύζυγός της, που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια.

Οπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στην «R», όντως η 75χρονη κρατούσε κρυμμένο πάντα σε ένα βάζο στην κουζίνα του σπιτιού της ένα μικρό χρηματικό ποσό για τις ανάγκες της. Ωστόσο λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της και ενώ είχε παραλάβει τη σύνταξή της, πήγε με την κόρη της στην Τράπεζα όπου και κατέθεσε το σύνολο του ποσού που κρατούσε σε μετρητά στο σπίτι της το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Στο σπίτι της κρατούσε πλέον ένα μικρό ποσό για τις καθημερινές ανάγκες της και τα λειτουργικά έξοδα του νοικοκυριού. Αυτά τα χρήματα τα έκρυβε πάντα στο βάζο.

Ολα δείχνουν πως οι δράστες γνώριζαν τις φήμες για τα χρήματα, τα κοσμήματα και τις λίρες και έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού σπάζοντας ένα τζάμι στο πίσω παράθυρο της οικίας, εκεί όπου οι κάμερες δηλαδή δεν έχουν πεδίο καταγραφής.

Αμυντικά τραύματα

Οι ληστές φαίνεται πως βασάνισαν την 75χρονη, προκειμένου να τους αποκαλύψει πού κρύβει τα μετρητά και τις λίρες, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής από τα αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια της δολοφονημένης γυναίκας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θανατηφόρο τραύμα εντοπίζεται στο κεφάλι, καθώς οι δράστες τής κατάφεραν σφοδρό χτύπημα με ένα μπουκάλι το οποίο και έσπασε.

Παρά το γεγονός πως οι αδίστακτοι δολοφόνοι άρπαξαν τα λίγα, τελικά, κοσμήματα που είχε η 75χρονη, τα χρήματα που βρίσκονταν στο βάζο δεν τα πείραξαν.

Από τα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπεραίνουν πως οι δράστες είτε την παρακολουθούσαν μεθοδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε ήταν οικεία πρόσωπα της 75χρονης.

Το τελευταίο ενδεχόμενο ερευνούν οι αστυνομικοί, καθώς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η ηλικιωμένη γυναίκα τούς γνώριζε καλά και έτσι όταν εισέβαλαν στο σπίτι τούς αναγνώρισε πολύ γρήγορα, ακόμα και αν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

«Η εξέλιξη αυτή τους οδήγησε στο έγκλημα, δηλαδή στη δολοφονία της ανήμπορης ηλικιωμένης, ώστε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους… Το πεδίο των ερευνών είναι πολύ συγκεκριμένο και απόλυτα στοχευμένο», λέει με νόημα στην «R» αστυνομικός που έχει απόλυτη γνώση των ερευνών για το συγκεκριμένο έγκλημα, το οποίο σύντομα αναμένεται να εξιχνιαστεί.