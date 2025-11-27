Έγκλημα στη Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι της 75χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν προμελέτη - Real.gr

Eικόνες, μέσα από το σπίτι της 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στις φωτογραφίες φαίνεται να υπάρχει αίμα παντού. Στους τοίχους, τις εικόνες, στο «Π» της ηλικιωμένης. Ακριβώς δίπλα ένα λευκό τραπεζάκι με ροδάκια, εκεί όπου η αδικοχαμένη 75χρονη έκρυβε τα χρήματα και τους κόπους μιας ζωής.

Φαίνεται πως η 46χρονη νύφη της άτυχης ηλικιωμένης, η οποία ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα, είχε σκεφτεί και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από την ώρα που έδρασε, τις κάμερες που έκλεισε, τα σύνεργα που χρησιμοποίησε, μέχρι τη δικαιολογία που θα πει αν τυχόν την πιάσουν.

Από την πρώτη στιγμή όμως υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν πως ο δολοφόνος δεν ήταν ένας απλός ληστής, αλλά κάποιος από το κοντινό περιβάλλον του θύματος.

Ακόμα και η κόρη της 75χρονης απορούσε πώς είναι δυνατόν ο ληστής που κατακρεούργησε τη μητέρα της, να ψάχνει στοχευμένα σε ένα μόνο κομμάτι του σπιτιού αφήνοντας το υπόλοιπο άθικτο.

Προμελέτη δείχνει ακόμα και το σημείο που επέλεξε η 46χρονη για να εισβάλλει στο σπίτι. Με ένα σφυράκι σπάει το τζάμι, μπαίνει στο σαλόνι και κατευθύνεται στην κρεβατοκάμαρα. Τότε αρχίζουν τα βασανιστικά 40 λεπτά για την ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη γυναίκα.

Την βασανίζει μέχρι θανάτου. Τα χτυπήματα δείχνουν μένος, αλλά ο τρόπος δράσης μεθοδικότητα.

Στις 02:17 π.μ., 150 λεπτά πριν τη δολοφονία, η 46χρονη βγαίνει από το σπίτι της. Μπαίνει στο αμάξι και κινείται προς το σπίτι της 75χρονης. Στις 03:04π.μ. η κατηγορούμενη κινείται πεζή έξω από την οικία του θύματος. Στις 03:17π.μ. ακούγεται να σπάει το τζάμι του σπιτιού από το οποίο μπήκε η δράστιδα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Το ρολόι δείχνει 03:23 όταν η 75χρονη εκλιπάρει να μην την σκοτώσει, μέχρι η ηλικιωμένη να υποκύψει τελικά στα τραύματα που της κατάφερε η 46χρονη.

Στις 03:53 η κατηγορούμενη καταγράφεται να αποχωρεί από το σπίτι, να μπαίνει μέσα στο αμάξι της και να επιστρέφει στον γιο της γυναίκας που δολοφόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται η ηλικιωμένη στις 03:37 να φωνάζει «στα έδωσα τα λεφτά, φύγε». Έπειτα ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών» και στη συνέχεια να δέχεται το τελειωτικό χτύπημα.

«Δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα»

«Ο αδερφός μου νόμιζε ότι τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα, έτσι του είχε πει η μητέρα μου. Αυτό είπε ότι δεν ήξερε, δεν είπε ότι δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα», λέει στο MEGA η κόρη της 75χρονης.

«Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα, οπότε δεν είναι ωραίο να ρίχνουμε βολές. Περνάει παρά πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσανε πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο», σημειώνει.

Ξεσπώντας σε λυγμούς αναφέρει:

«Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία».

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή».

Όπως λέει η κόρη της 75χρονης:

«Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν άμα δεν την είχαν πιάσει».

«Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί»

«Ήταν οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα», καταλήγει.