Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 50χρονος αδερφοκτόνος - Real.gr

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη από αποτρόπαιο έγκλημα ενός 50χρονου, ο οποίος σκότωσε την ετεροθαλή αδερφή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

Η γυναίκα λίγες ώρες νωρίτερα είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός, δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο γύρω στις 12 το μεσημέρι όταν ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Η 59χρονη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο τις τελευταίες 12 ημέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και πήρε σήμερα εξιτήριο.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αφήσει σημειώματα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Ο 50χρονος αύριο θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή και μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει για το τι τον οδήγησε στην αποτρόπαια αυτή πράξη.

«Ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς ήταν:

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».