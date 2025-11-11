Έγκλημα στη Βοιωτία: Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα - Real.gr

Quantcast
19:19, 11/11/2025
Έγκλημα στη Βοιωτία: Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα

Ραντεβού θανάτου ήταν για τον 27χρονο, που βρέθηκε απανθαρκωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία, η τελευταία του συνάντηση με το άτομο, που όπως όλα δείχνουν τον σκότωσε.

Ο 27χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του και ξαφανίστηκε το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα της εξαφάνισής του θα πήγαινε από την Εύβοια στα Βίλια Αττικής. Ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του μαζί με έναν γνωστό του, στη συνέχεια τον άφησε σε κάποιο σημείο και συνέχισε μόνος του την πορεία του.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από ένα γήπεδο στα Βίλια Αττικής. Μέσα εντοπίστηκε η ζακέτα του και φορτιστής κινητού. Σύμφωνα με  STAR, ενδεχομένως σε εκείνο το σημείο να είχε δοθεί κάποιο ραντεβού, το οποίο φαίνεται να εξελίχθηκε σε «ραντεβού θανάτου». Ίσως, δηλαδή, κάποιοι να του είχαν ετοιμάσει μια καλοστημένη παγίδα.

 

O 27χρονος πιθανόν να είχε κανονίσει κάποια συνάντηση με πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσε στο TikTok και το οποίο φαίνεται να λειτούργησε σαν «δόλωμα» για να πάει στο συγκεκριμένο σημείο ο άτυχος άνδρας. Από το σημείο αυτό και μετά φέρεται να ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 27χρονο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το θύμα δεχόταν απειλές. Ξάδερφος του 27χρονου αποκάλυψε πως ο άτυχος άνδρας δεχόταν απειλές από το περιβάλλον του πρώην της συζύγου του γιατί «την είχε πάρει από εκείνον».

 

«Τον έπαιρναν τηλέφωνο, τον έβριζαν και του έλεγαν “θα σε κάψουμε”. Εκείνος τους απαντούσε “ελάτε αν σας βαστάει”», αποκάλυψε ο ξάδερφος του 27χρονου σχετικα με τις φερόμενες απειλές.

