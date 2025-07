Εγκλημα στην Αγία Παρασκευή: Η «χρυσή» startup πίσω από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή - Real.gr

Οι οικονομικές διαφορές του 43χρονου με την Ελληνίδα σύζυγό του και η παγίδα θανάτου που έστησαν οι πέντε κατηγορούμενοι.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στον μαγικό κόσμο της Silicon Valley και στις κερδοφόρες startups που αναπτύσσονται εκεί ενδέχεται να κρύβεται το μυστικό της άγριας δολοφονίας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Πσέμεκ Γιεζόρσκι. Εκεί, το 2015, μαζί με την τότε σύζυγό του και πλέον κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία της δολοφονίας του είχαν στήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση που προσέφερε υπηρεσίες διαχείρισης για τουριστικά καταλύματα, κυρίως στις ΗΠΑ, τα οποία ενοικιάζονται μέσω των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εχοντας ως σλόγκαν «Be a host, not a hostage» (Γίνε οικοδεσπότης, όχι όμηρος), η εταιρεία του ζεύγους εφάρμοζε έναν αυτοματοποιημένο και ψηφιακό τρόπο διαχείρισης των ακινήτων. Γρήγορα απέσπασε βραβεύσεις, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε εξειδικευμένα ρεπορτάζ ενημερωτικών ιστοσελίδων του εξωτερικού, από το 2016 μέχρι σήμερα, η εταιρεία τριπλασίαζε σχεδόν κάθε χρόνο τον τζίρο της. Η καινοτομία της οφειλόταν και στο γεγονός ότι μεγάλωνε οργανικά και χωρίς χρηματοδότηση χάρη στο πλήθος των ιδιοκτητών ακινήτων στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα που εμπιστεύονταν την ακίνητη περιουσία τους στην εταιρεία του ζεύγους.

Ενδεικτικά, το 2019 η startup βραβεύτηκε για την καινοτόμο τεχνολογία της και την ποιότητα των υπηρεσιών της με το Technology Elite Award από το US Business News και το Best of Berkeley Award. Η διαχείριση της εν λόγω εταιρείας, η ακίνητη περιουσία του καθηγητή στο Σαν Φρανσίσκο αλλά και η διατροφή και η επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών που είχαν αποκτήσει αποτέλεσαν το μήλον της Εριδος όταν το ζευγάρι αποφάσισε να ρίξει αυλαία στη σχέση του και να χωρίσει.

Ο καθηγητής έπαιρνε μαζί του τα παιδιά για έναν μήνα κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, κάτι που η 43χρονη οικονομολόγος Ν.Μ. προσπάθησε να ανατρέψει δικαστικά. Στις 3 Ιουλίου έχασε τη σχετική αγωγή που είχε καταθέσει. Μία ημέρα μετά, στις 4 Ιουλίου, ο Γιεζόρσκι έπεφτε νεκρός στο οδόστρωμα της οδού Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, μετά από πυροβολισμούς του νυν συντρόφου της πρώην συζύγου του.

Ο καθηγητής του φημισμένου Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ είχε έρθει στην Ελλάδα πέντε ημέρες πριν από τη δολοφονία του, προκειμένου να δει τα παιδιά του και παράλληλα να παραστεί στο δικαστήριο για την επιμέλειά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των δύο ήταν τεταμένες όχι μόνο για την επιμέλεια των παιδιών, αλλά και για το μοίρασμα της εταιρείας, η αξία της οποίας αποτιμάται σε μερικά εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό φέρεται να επιβεβαιώνει και ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει αναφέρει στις Αρχές ότι η Ν.Μ. το προηγούμενο χρονικό διάστημα προσπαθούσε ανεπιτυχώς να κάνει αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε από κοινού με το θύμα.

Σχέδιο δολοφονίας

Το απόγευμα της 4ης Ιουλίου, ο Πολωνός καθηγητής είχε μεταβεί στο Χαϊδάρι για συνεδρία με παιδοψυχολόγο, με παρόντα τα δύο παιδιά του ηλικίας 10 ετών τα οποία συνόδευε η 43χρονη Ν.Μ. Οταν όλοι τους βγήκαν από το γραφείο του παιδοψυχολόγου, ό ίδιος θα μετέβαινε στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Ειρήνης, όπου βάσει συμφωνίας θα παραλάμβανε τα παιδιά του από το σπίτι της πρώην συζύγου του. Τότε παρατήρησε ότι η Ν.Μ. τον φωτογράφισε με το κινητό της πριν μπει στο ταξί του, κάτι που τον παραξένευσε και το ανέφερε σε βιντεοκλήση που είχε με τη μητέρα του στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να δώσει κάποια συνέχεια στο περίεργο αυτό γεγονός.

Οπως απεδείχθη, όμως, αργότερα από την αστυνομική έρευνα στο κινητό της, η 43χρονη Ν.Μ. είχε στείλει τη φωτογραφία στον 14χρονο γιο του εραστή της, του 35χρονου Χ.Δ., από όπου ο ίδιος ενημερωνόταν (μέσω της εφαρμογής Signal) για το τι φορούσε το θύμα. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η 43χρονη φέρεται το τελευταίο διάστημα να πίεζε τον σύντροφό της να βρει πληρωμένους εκτελεστές, με τον 35χρονο να προσεγγίζει τον Βούλγαρο Γ.Κ., ο οποίος του σύστησε δύο Αλβανούς, τον Α.Σ. και τον Φ.Ν.

Στην Ομόνοια

«Πριν από ενάμιση μήνα πήρα αυτή την απόφαση, να τελειώσω αυτό το μαρτύριο που βιώναμε μια και καλή. Εψαξα στην Ομόνοια και αγόρασα από έναν Ρομά ένα πιστόλι Tokarev και κάποιες σφαίρες. Επειδή ο Πολωνός ήταν στην Αθήνα, το θεώρησα καλή ευκαιρία να απαλλαγούμε μια και καλή από αυτόν», ανέφερε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του καθηγητή. Υποστήριξε ακόμα ότι την παραμονή της δολοφονίας, όταν το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της μητέρας, έλαβε την τελική απόφαση για το σχέδιο δολοφονίας του καθηγητή και έφυγε για το Ναύπλιο, λέγοντας στη σύντροφό του ότι πάει διακοπές.

Στη συνέχεια μαζί με τους δύο Αλβανούς νοίκιασε το μαύρο Porsche Cayenne και οι τρεις τους ήρθαν στην Αθήνα, ενώ ο Βούλγαρος Γ.Κ. παρέμεινε στο Ναύπλιο οδηγώντας το αυτοκίνητο του 35χρονου Χρήστου με το κινητό του εντός του Ι.Χ., ώστε ο δολοφόνος να αποκτήσει άλλοθι. Να σημειωθεί πως ο δολοφόνος του καθηγητή σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και στη διαδρομή από το Χαϊδάρι μέχρι την Αγία Παρασκευή ήταν κρυμμένος και καλυμμένος με μία πετσέτα στα πίσω καθίσματα, ώστε να μην τον καταγράψει κάποια κάμερα.

Οπως αναφέρουν οι δύο Αλβανοί, ο δράστης τούς είπε πως «η συμφωνία είναι να εκφοβίσουμε ένα άτομο. Αυτή είναι η δουλειά. Λεφτά έχει η σύντροφός μου πολλά», παίρνοντας ο καθένας τους για τη συμμετοχή του 2.000 ευρώ. Το πολυτελές αυτοκίνητο καταγράφηκε να φεύγει από το Χαϊδάρι και να φτάνει στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ο 35χρονος, «όταν τον είδα, έβγαλα το όπλο και κατέβηκα από το αμάξι… Τον πλησίασα και τον πυροβόλησα, δεν θυμάμαι πόσες φορές».

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μετά τη δολοφονία οι δύο Αλβανοί εγκατέλειψαν τον δράστη, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από τον τόπο του εγκλήματος περπατώντας και στο πρώτο στενό έστριψε προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου πέταξε, όπως είπε στους αστυνομικούς, το όπλο και το μπουφάν που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια με λεωφορείο κατευθύνθηκε στο κέντρο της Αθήνας και από εκεί με άλλο λεωφορείο πήγε στο Χαϊδάρι, από όπου με ταξί έφτασε στο Ναύπλιο για να ολοκληρώσει το άλλοθί του.

«Θα σας κάνω μήνυση»

Η 43χρονη Ν.Μ. μεγάλωσε στη Λαμία, φοίτησε στο 1ο Λύκειο της πόλης, συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας στα Οικονομικά, ενώ το 2006 είχε κάνει πρακτική σε τράπεζα στην Αθήνα για τέσσερις μήνες. Με τον Γιεζόρσκι γνωρίστηκε στις ΗΠΑ, όταν έκανε το μεταπτυχιακό της στις Οικονομικές Επιστήμες. «Δεν ξέρω τι μου λέτε, γιατί με κρατάτε εδώ, πείτε μου. Θα σας κάνω μήνυση…», ήταν η πρώτη αντίδραση της 43χρονης μόλις προσήχθη στη ΓΑΔΑ ως ύποπτη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του πρώην συζύγου της.

Οταν ρωτήθηκε για τον 35χρονο, η οικονομολόγος μετά τη σύλληψή της φέρεται να ανέφερε πως «τον είχα για να μου αλλάζει τις πρίζες στα Airbnb που διαχειριζόμουν στο Κολωνάκι». «Η εντολέας μου εξαρχής υποστηρίζει ότι είναι αθώα και δεν έχει καμία εμπλοκή στο έγκλημα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Σήμερα το πρωί έμαθε ότι ο σύντροφός της έχει κάνει αυτό το πράγμα, ότι έχει πράξει το έγκλημα και το έχει ομολογήσει και σοκαρίστηκε πολύ», ανέφερε ο δικηγόρος της 43χρονης, Αλέξανδρος Πασιατάς. Και ο ίδιος ο 35χρονος, όμως, ο οποίος έχει καταγωγή από τον Πύργο και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, τονίζει στις Αρχές ότι η Ν.Μ. δεν είχε γνώση του σχεδίου δολοφονίας. Η Αστυνομία, όμως, έχει διαφορετική άποψη. Για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας οι αστυνομικοί κινήθηκαν «αντίθετα», αν και από τις πρώτες ώρες έβαλαν στο επίκεντρο των ερευνών τους την πρώην σύζυγο του καθηγητή και τον εραστή της. Ετσι, εντόπισαν πρώτα το ύποπτο Porsche Cayenne με τα σκούρα τζάμια, φτάνοντας στους δύο Αλβανούς, οι οποίοι, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο 35χρονος δολοφόνησε τον καθηγητή, άρχισαν να τον εκβιάζουν και να του ζητούν 40.000-50.000 ευρώ για να μη μιλήσουν.

Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν πως η κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία δέχθηκε να τους πληρώσει, αλλά δεν πρόλαβε καθώς ακολούθησε η σύλληψή της. Επιπλέον από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψαν συνομιλίες για το έγκλημα ανάμεσα στην πρώην σύζυγο και τον σύντροφό της με μεσάζοντα τον ανήλικο γιο του δράστη, στον οποίον είχαν δώσει ένα κινητό τηλέφωνο ώστε να μεταφέρει ο ένας στον άλλον τα μηνύματα χωρίς να γνωρίζει το παιδί τι συνέβαινε.

«Θόλωσα…»

«Εχω μετανιώσει, έκανα κακό στη Ν. και στα παιδιά μας. Το μυαλό μου τα φταίει όλα. Η Ν. Δεν γνώριζε τις σκέψεις μου. Μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα προχωρούσα σε κάτι τέτοιο ποτέ, αλλά τώρα είναι πολύ αργά. Θόλωσα, φοβήθηκα μη χάσει η Ν. τα παιδιά…», ανέφερε ο δράστης της δολοφονίας σε στενό οικογενειακό του πρόσωπο, παρέχοντας πλήρη κάλυψη στη σύντροφό του. Ο δράστης της δολοφονίας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία, κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων, διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να σημειωθεί πως τη νύχτα της 15-05-2024 ο Πολωνός καθηγητής είχε υποβάλει μήνυση εναντίον του 35χρονου Χρήστου Δ. στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για ξυλοδαρμό που υπέστη από τον ίδιο και απειλή.

Ο δικηγόρος του δράστη, Ερμής Παπουτσής, ανέφερε στην «R»: «Ο εντολέας μου ομολόγησε τα πραγματικά περιστατικά, εξηγώντας συνοπτικά κατά την προανακριτική του απολογία τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Τη Δευτέρα ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας θα καταθέσει αναλυτικότερα, διαψεύδοντας τις αρχικές διαρροές περί οργανωμένου σχεδίου. Αλλωστε, από το ίδιο το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας ουδεμία προμελέτη προκύπτει, αλλά αντιθέτως βεβιασμένες κινήσεις, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα μη νηφάλιας σκέψης, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πράξης. Οποιαδήποτε διαρροή περί υπέρογκων χρηματικών ποσών που προσέφερε στους συνεργούς του είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλωστε, εύλογα προκύπτει το ερώτημα, εφόσον ήταν σε θέση να διαθέσει τα ποσά αυτά, για ποιον λόγο να προβεί ο ίδιος στη διάπραξη του αδικήματος; Εν κατακλείδι, όπως έχει καταθέσει ήδη και θα εξηγήσει και τη Δευτέρα κατά την απολογία του, η πράξη του αυτή ήταν το αποτέλεσμα της στρεβλωμένης αντίληψης της αγάπης που είχε για τη σύντροφό του, η οποία δεν γνώριζε τίποτα σχετικά».

28

29