Έγκλημα στην Αράχωβα: Οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις του θύματος - Τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα σε ξενοδοχέιο στην Αράχωβα, το Σάββατο (2/11).

του Θεοδόση Πάνου

Ο 42χρονος, μεταξύ άλλων, είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραιβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω αμφοβολιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονία του Γιάννη Λάλα πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου από τη Greek Mafia. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβόλαιο θανάτου είναι ίσως συμβόλαιο αντεκδίκησης για τη δολοφονία του νονού της νύχτας που δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι τον περασμένο Απρίλιο.

Επισημαίνεται ότι ο 42χρονος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με τη ρωσική μαφία, της οποία αρχηγός είναι ο επονομαζόμενος Έντικ, που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Πώς έγινε η δολοφονία

Οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος, ενώ γνώριζαν ακριβώς και το δωμάτιο στο οποίο διέμενε, ενώ είχαν καλή γνώση και του χώρου. Σημειώνεται πως το εν λόγω δωμάτιο είχε κοινή βεράντα με άλλο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ο 42χρονος είχε βγει στη βεράντα και τότε οι δράστες τον πυροβόλισαν με καλάσνικοφ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κεφάλι του ήταν γυρισμένο ενώ τονίζεται πως δέχτηκε σφαίρες σε όλο του σώμα.

Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν είχε υπάρξει και άλλη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα. Πιο συγκεκριμένα, αυτή είχε γίνει τον περασμένο Μάιο έξω από το σπίτι που έμενε στα Άνω Λιόσια.