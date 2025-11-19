Έγκλημα στην Φοινικούντα: «Σπάει» τη σιωπή του ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ-«Έλεγε ότι είχε προβλήματα με τον ανιψιό του» - Real.gr

«Δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο».

Ο κουμπάρος του δολοφονημένου επιχειρηματία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας μίλησε στο Mega και αναφέρθηκε στο διπλό έγκλημα.

«Ακούω στην τηλεόραση πραγματικά και εκνευρίζομαι ότι ήταν ένας ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν ήταν ιδιότροπος», είπε χαρακτηριστικά, για να σημειώσει: «Εκείνο που με εκπλήσσει μόνο είναι που, ο Κώστας ήταν ένα έξυπνο άτομο, πώς δεν το κατάλαβε».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, είχαν συγκατοικήσει στην Καλαμάτα και με το πέρασμα του χρόνου η φιλία τους εξελίχθηκε σε κουμπαριά.

Όπως λέει, ο 68χρονος ήταν αυτοδημιούργητος και διαχρονικά επίμονος με τους στόχους που έβαζε:«Ήταν μόνος που το έφτιαξε, μόνος του προσπάθησε, μόνος του δημιούργησε και βοήθησε όλη την στενή του οικογένεια. Ξεκίνησε χωρίς λεφτά καθόλου και τον ξέρω πολύ καλά, μέναμε μαζί στο ίδιο σπίτι».

Τα τελευταία χρόνια συζητούσαν πολλές φορές από κοντά. Για τον ίδιο, δεν ήταν έκπληξη η απόφαση του 68χρονου να ορίσει ως κύριο κληρονόμο τον ανιψιό του: «Τον αγαπούσε, είχαν στενές σχέσεις».

Παλαιότερα όμως, ήξερε πως η σχέση του 68χρονου με τον ανιψιό του είχε δοκιμαστεί: «Έλεγε ότι έχω προβλήματα με τον … αλλά θα τα καταφέρω. Ήταν επίμονος άνθρωπος ο Κώστας, δύστροπος δεν ήταν».

Ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε μπει, όπως φαίνεται, στο στόχαστρο, χωρίς ο ίδιος να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο. Απόδειξη τα λόγια που είχε πει στον κουμπάρο του μετά την πρώτη απόπειρα του περασμένου Σεπτέμβρη: «Αστειότητες, μου είπε, είναι αυτά. Αυτό θυμάμαι που μου είπε. Αν σου πω ποιον υποψιάζομαι, θα γελάει ο κόσμος».

Η ανακρίτρια έχει στρέψει την έρευνά της στον 33χρονο ανιψιό και βασικό κληρονόμο της περιουσίας του επιχειρηματία, στη σύντροφό του και στον εργοδότη των δύο κατηγορούμενων που τυγχάνει να είναι και αδελφικός φίλος του ανιψιού.

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

Ο κουμπάρος του δολοφονημένου επιχειρηματία εκτίμησε πως όλα όσα δημιούργησε ο 68χρονος θα πουληθούν. Κανείς από τους δικούς του ανθρώπους, όπως είπε, δεν έχει τη διάθεση και τη δυνατότητα να τα συντηρεί.