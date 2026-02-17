Εγκλημα στην Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενος ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του - Real.gr

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, ομόφωνα μετά την απολογία του, ο 64χρονος που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 67χρονο αδελφό του, μέσα στο πατρικό τους σπίτι στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Γιάννη Χατζηδάκη, ο 64χρονος «συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη, τόσο από την οικογένεια του θύματος, όσο και από την κοινωνία».

Ο 64χρονος κατά την απολογία του επανέλαβε πώς σημειώθηκε το φονικό, περιγράφοντας ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν τσακώθηκαν με τον αδελφό του και πως αυτή η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει δεν του επιτρέπει να θυμάται όσα έγιναν, αν και έκανε προσπάθεια και κατάφερε, κάποια πράγματα να τα θυμηθεί. Ανάμεσα σε αυτά που υποστήριξε, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ήταν ότι και το θύμα τον χτύπησε και ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε το μαχαίρι και χτύπησε το θύμα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Όπως εξήγησε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, ζητήθηκε και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που έγινε δεκτό.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (14/02) όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 63χρονο να παραδέχεται ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε ο 67χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι και κατά καιρούς υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους. Όπως αναφέρουν κάτοικοι του χωριού, τίποτα δεν προμήνυε τη δραματική εξέλιξη.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για έντονη διαφωνία που ξεκίνησε νωρίτερα την ίδια ημέρα και κλιμακώθηκε σε σφοδρό καβγά. Φέρεται μάλιστα ο 63χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, να επιτέθηκε στον αδελφό του με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.