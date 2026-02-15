Εγκλημα στην Κρήτη: Τι είπε ο αδελφοκτόνος στους αστυνομικούς - Real.gr

Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 63χρονος που σκότωσε τον 67χρονο αδερφό του στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε σε αστυνομικούς λίγο μετά το έγκλημα. «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά για τον αδελφό του. Η περιγραφή των γεγονότων αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν σε αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 63χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του, όπως αναφέρει το cretalive.gr

Πώς έγινε το φονικό

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο 63χρονος κάλεσε τις Αρχές για να κάνει παράπονα για τον αδελφό του με τους αστυνομικούς να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ο 63χρονος μόλις τους είδε ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι ενώ πιο πριν τον είχε ξυλοκοπήσει.

Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και εκείνος εκνευρίστηκε.

Οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο σπίτι είδαν το άψυχο σώμα του 67χρονου που έφερε μαχαιριές στην κοιλιά και στο λαιμό ενώ είχε και τραύματα από ξυλοδαρμό.

Το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το patris.gr, τα πράγματα φαίνεται να αγρίεψαν με τα δύο αδέλφια να τσακώνονται για ασήμαντη αφορμή με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό και τη δολοφονία του 67χρονου.

Ο δράστης, όπως αναφέρουν όλες οι μαρτυρίες, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ενώ ο καβγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 63χρονο να ξυλοκοπά άγρια τον αδελφό του με μπουνιές και κλωτσιές. Στη συνέχεια φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι να το κάρφωσε στην κοιλιά αλλά και στον λαιμό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το Mega, o 63χρονος είναι γνώριμος των Αρχών. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, ο αδελφοκτόνος είχε επιχειρήσει να σκοτώσει έναν 36χρονο σήμερα άντρα, πυροβολώντας τον πισώπλατα.

«Αυτός ο άνθρωπος έβριζε την οικογένειά μου. Το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Μία μέρα του λέω «σε παρακαλώ πάρα πολύ δεν θα ξαναβρίσεις κανέναν, δεν σου έχουμε κάνει κάτι». Και λογοφέραμε. Και την βραδιά της Πρωτοχρονιάς νομίζω ήταν το 2011 ήμουν σε ένα γειτονικό σπίτι ενός συγγενή μας και όταν έφευγα από το σπίτι, είχε κρυφτεί στο σπίτι το δικό του και σήκωσε ένα κυνηγετικό όπλο, μία καραμπίνα, ένα δίκαννο και με χτύπησε πισώπλατα», ανέφερε ο 36χρονος.