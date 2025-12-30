Εγκλημα στο Κολωνάκι: Προφυλακιστέος ο μητροκτόνος - Τι είπε στην απολογία του - Real.gr

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει μετά την απολογία του, ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Επί σχεδόν έξι ώρες, ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της 87χρονης φαίνεται να προέβαλε τα επιχειρήματα του έναντι της κατηγορίας, αρνούμενος πλήρως το κατηγορητήριο που αναφέρει ότι σκότωσε την μητέρα του μέσα στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι, βάζοντας μετά το έγκλημα και φωτιά.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα, η δικαστική λειτουργός, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε ο 60χρονος, εξέδωσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης την επομένη των Χριστουγέννων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε εγκληματική ενέργεια, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή, λέγοντας πως ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται σε ατύχημα από την φωτιά που προκλήθηκε από το τσιγάρο της ηλικιωμένης.

Η εκδοχή του ωστόσο δεν υιοθετείται πλέον από τις δικαστικές αρχές, που μετά από νέα δεδομένα, έχουν σχηματίσει εικόνα για όσα έγιναν στο σπίτι του θύματος, με πρωταγωνιστή – σύμφωνα με την δικογραφία – τον ίδιο.