Εγκλημα στο Κολωνάκι: Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον μητροκτόνο - Real.gr

Ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό.

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ένας μάρτυρας-κλειδί προχώρησε σε μία συγκλονιστική περιγραφή συνομιλίας που είχε με τον 60χρονο κατηγορούμενο.

«Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου ”βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή».

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε η καθοριστική επικοινωνία του 60χρονου με την Αγγελική Νικολούλη, λίγο πριν τη σύλληψη του, στην οποία επέμενε να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Αγγ. Νικολούλη: Μιλάμε για έναν μαρτυρικό θάνατο…

Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, από εσάς το ακούω.

Αγγ. Νικολούλη: Την έχεις σκεφτεί αυτήν την εκδοχή;

Κατηγορούμενος: Βασικά το αποκλείω

Μάρτυρας περιέγραψε και τη βάναυση συμπεριφορά του 60χρονου απέναντι στη μητέρα του, ενώ ήταν στη ζωή.

«Είμαι πολύ ταραγμένη, την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο».