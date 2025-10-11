Αγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας ζητά βοήθεια σε σούπερ μάρκετ - Real.gr

Μία μέρα μετά από την ανακάλυψη για το αποτρόπαιο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διεξάγει εντατικές έρευνες προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 47 ετών, ουκρανικής καταγωγής που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις Aρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Ο 47χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Δείτε στο βίντεο του ΣΚΑΪ τη στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ: