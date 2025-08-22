Quantcast
Έγκλημα στον Βόλο: Σκότωσε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή - Real.gr
Έγκλημα στον Βόλο: Σκότωσε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

11:57, 22/08/2025
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το έγκλημα έγινε στην οδό Κωνσταντά.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

 

