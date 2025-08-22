Βόλος: Εγκλημα με θύμα 36χρονη - «Είχαν συχνούς καυγάδες» λέει η κόρη - Real.gr

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Σοκάρουν οι πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα στο διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά στον Βόλο.

Μια 36χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από μαχαιριές που δέχθηκε στον λαιμό και την πλάτη από τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος είναι οικοδόμος στο επάγγελμα και μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη είπε ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες.

Το πρωί της Παρασκευής, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς, ο 39χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας. “Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε”, είπε η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 39χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Ο καυγάς έγινε μέσα στο σπίτι και ο σύζυγος επιτέθηκε με μαχαίρι στην 36χρονη, η οποία έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου διαμένει η οικογένεια.

Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πηγές από το Νοσοκομείο, τα τραύματα στη σορό της 36χρονης δεν φέρεται να ήταν θανατηφόρα και εκτιμάται ότι κατέληξε μετά την πτώση της πάνω στην τζαμαρία.