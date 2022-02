Εγκλημα στα Γλυκά Νερά - Η γειτόνισσα της Καρολάιν μιλά για πρώτη φορά: «Με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό μου και ακούω τον Μπάμπη...»

Η μαρτυρία της περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο “Caroline: The Murder That Fooled the World” (“Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο”), που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Channel 5.