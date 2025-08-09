Ειχαν φτιάξει θερμοκήπιο–κάλυψη για καλλιέργεια κάνναβης στην Ιεράπετρα - Real.gr

Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στο Λασίθι και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, άνδρες του του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποήσαν συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί, 43 και 57 ετών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του ενός ημεδαπού, όπου μέσα και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους περίπου δύο μέτρων. Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των δύο συλληφθέντων, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 393,7 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά και εξαρτήματα εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.