Είχαν στήσει κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με συνδέσμους στη δομή της Ριτσώνας - Πως λειτουργούσε - Real.gr

Με ποια μέθοδο λειτουργούσε το κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται άτομα ιρακινής καταγωγής.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών της ΕΥΠ, οι Αρχές προχώρησαν στην αποκάλυψη μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης παράνομης διακίνησης μεταναστών, που είχε αναπτύξει δράση στην Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονταν τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα ιρακινής καταγωγής, λειτουργούσε με τη μέθοδο που διεθνώς είναι γνωστή ως «ghost landing»: οι βάρκες με μετανάστες έφευγαν από τα τουρκικά παράλια και κατέληγαν όχι σε γνωστά περάσματα του Αιγαίου, αλλά σε αχαρτογράφητες παραλίες της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Εκεί, μακριά από την προσοχή των περιπόλων, οι επιβάτες αποβιβάζονταν και μεταφέρονταν με αυτοκίνητα-«ταρίφες» προς εσωτερικούς προορισμούς.

Η ταρίφα κυμαινόταν από 1.000 μέχρι 9.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε «πελάτη». Αυτό σήμαινε ότι οι πιο εύποροι αποκτούσαν καλύτερες συνθήκες μεταφοράς και ασφαλέστερη φιλοξενία, ενώ οι υπόλοιποι στοιβάζονταν σε οχήματα και κατέληγαν σε «safe houses», δηλαδή διαμερίσματα και μονοκατοικίες σε Αθήνα και Εύβοια που λειτουργούσαν ως προσωρινά καταφύγια.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Τις βραδινές ώρες την 23.08.2025, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) διεξήχθη από τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, του Λιμεναρχείου Καρύστου και των Λιμενικών Αρχών των Νέων Στύρων και του Αλιβερίου, ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών στην περιοχή της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ηλικίας 47 και 29 ετών (υπήκοοι Ιράκ), για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας μετανάστευσης) όπως ισχύει. Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε έτερο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός, στη θέα των περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ακινητοποίησε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε ένα ακόμη όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου στη θέα περιπολικών οχημάτων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΟΠΚΕ Δ.Α Εύβοιας ομοίως τράπηκε σε φυγή.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (385€) και δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τουρκικών λιρών (14.440₺).

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.