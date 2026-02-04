Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου, με 9 συλλήψεις – Αποξηλώθηκαν καλώδια για ρευματοκλοπή - Real.gr

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΑΟΕ, των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κά.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.010 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.