Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις - Real.gr

- Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς στο Μενίδι, σχεδιασμένη και υλοποιημένη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών, drone και αστυνομικού σκύλου.
- Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
- Παράλληλα, αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ βεβαιώθηκαν και 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone) και αστυνομικός σκύλος.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους και αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας.