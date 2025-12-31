Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς: Στις εορταστικές εκδηλώσεις υιοθετήστε τα αθόρυβα πυροτεχνήματα - Real.gr

Κάλεσμα προς τους πολίτες και τους δήμους για την υιοθέτηση αθόρυβων πυροτεχνημάτων στις εορταστικές εκδηλώσεις, με στόχο τον σεβασμό και την προστασία των ζώων, απευθύνει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μέσω της οποίας έχει αποσταλεί ενημερωτική επιστολή και συνοδευτικό υλικό και στους 332 δήμους της χώρας, με στόχο την ενθάρρυνση πρακτικών που περιορίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις των εκκωφαντικών θορύβων στα ζώα συντροφιάς, τα αδέσποτα και την άγρια πανίδα.

Για τον σκοπό της ενημερωτικής καμπάνιας δημιουργήθηκε και σχετικό βίντεο με κεντρικό μήνυμα: «Πολίτες και Δήμοι χρησιμοποιούμε αθόρυβα πυροτεχνήματα για να γιορτάσουμε όλοι άφοβα».

Την πρωτοβουλία στηρίζουν τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες και τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας: η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΦΟΕ), η ΑΝΙΜΑ, η WWF Ελλάδος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η NEMESIS και ο Οργανισμός για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ».

Κατά τις εορταστικές περιόδους, η χρήση συμβατικών πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο δημοτικών εκδηλώσεων συνδέεται με έντονο φόβο, αποπροσανατολισμό, τραυματισμούς και απώλειες ζώων. Τα αθόρυβα πυροτεχνήματα αποτελούν μια εφαρμόσιμη εναλλακτική για τους δήμους, η οποία διατηρεί τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων χωρίς να επιβαρύνει την ευζωία των ζώων και το φυσικό περιβάλλον, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.