Εικόνες από τη σύλληψη του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο - Real.gr

Διακόσια μέτρα από το σπίτι του εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Κρυμμένος σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου ο συζυγοκτόνος.

Ο 40χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος μέσα σε χόρτα και δεν έφερε καμία αντίσταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθεί το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης.

Με μια σπαρακτική ανάρτηση, η κόρη της 36χρονης, “αποχαιρέτησε” τη μητέρα της.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ…».

Το πρωί της Παρασκευής, αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο δράστης έφυγε τρέχοντας από την γειτονία εγκαταλείποντας τη σύζυγό του μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Mega πως λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία είδαν τον δράστη να βγαίνει από το σπίτι, να τρέχει και να φωνάζει.

«Σαν να παραμιλούσε, ακαταλαβίστικα, ασυνάρτητα. ‘’Θα την κάνω, θα την κάνω, θα με κάνουν’’. Ήταν ξυπόλυτος και αλαφιασμένος και κρατούσε κάτι στα χέρια του σίγουρα. Ήταν και με αίματα».

Η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.