Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στο υπό κατάληψη κτίριο στο Ηράκλειο - Συλλήψεις για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη - Real.gr

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στον υπό κατάληψη χώρο του Ευαγγελισμού στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κτίριο εντοπίστηκαν τουλάχιστον δέκα άτομα, τα οποία προσήχθησαν. Από αυτούς, οι έξι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της πρόσφατης επίθεσης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης drone της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων και των καταληψιών.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση που εξασφάλισε το Politica.gr :

Τα ευρήματα της επιχείρησης στον Ευαγγελισμό: