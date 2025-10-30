Oριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Σέρρες - Δείτε εικόνες - Real.gr

Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στον αύλειο χώρο εργοστασίου πέλλετ στο Νέο Σούλι Σερρών.

Η φωτιά είναι πλέον οριοθετημένη και περιορισμένη στον αύλειο χώρο του εργοστασίου σε μια έκταση τριών στρεμμάτων.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής με 20 άνδρες και 5 οχήματα, αλλά και με υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών δεν επέτρεψαν τη φωτιά να επεκταθεί και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρίσκεται δίπλα σε αυτό.

Η κατάσβεση συνεχίζεται, αφού λόγω της καύσιμης ύλης που υπάρχει στον αύλειο χώρο του εργοστασίου είναι δύσκολο να σβήσει άμεσα.

Με πληροφορίες από ERTnews – ΦΩΤΟ: lionnews.gr