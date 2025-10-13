Εικοσιτετράωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου - Οι διεκδικήσεις - Real.gr

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, τα αιτήματά της είναι τα εξής:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

– Κατάργηση της εισφοράς 2%.

– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Επίσης, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που, όπως επισημαίνει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Ταυτόχρονα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Ακόμα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καλεί κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, καθώς και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 11:00.

Τέλος, το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων στα Προπύλαια, στις 10:30.