«Είμαι καθαρός...» - Η απάντηση του «Φραπέ» στις κατηγορίες - Real.gr

Ο Γιώργος Ξυλούρης δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά.

Θα κινηθεί νομικά για τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές». Αυτό τονίζει στο Creta24, ενώ παράλληλα δηλώνει καθαρός και πως δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να κατείχε, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων ο Κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», επεσήμανε ο κ. Ξυλούρης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Ο ελεγχόμενος, Γιώργος Ξυλούρης, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η νέα έρευνα της Αρχής φέρνει στο φως επιπλέον ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και ενδείξεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική Μονάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση.

Από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών στοιχείων προέκυψε αδικαιολογητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να εξεταστεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ ο φάκελος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον υπολογισμό και καταλογισμό των σχετικών προστίμων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν συντρέχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάτι που –αν επιβεβαιωθεί– θα οδηγήσει στο σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.

Εκτάσεις στη Χίο

Η έρευνα συνδέεται και με το σκέλος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων καθώς όπως προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ.Ξυλούρης είχε δηλώσει μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων φέρεται να εισέπραξε σημαντικά ποσά επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αργότερα, υποστήριξε πως η δήλωση έγινε «εκ παραδρομής», ωστόσο δεν επέστρεψε τα χρήματα που είχε λάβει, ούτε υπήρξε σχετική διεκδίκηση του ποσού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.