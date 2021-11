«Είμαι βέβαιος ότι αυτός τη σκότωσε»

Ο άνθρωπος που είδε για τελευταία φορά ζωντανή τη 42χρονη «καίει» με την κατάθεσή του τον σύντροφό της.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Tον σύντροφο της 42χρονης που βρέθηκε θαμμένη στο τσιμέντο σε σπίτι της Κυπαρισσίας υποδεικνύει απευθείας ως τον δράστη του αποτρόπαιου εγκλήματος ο άνθρωπος που είδε για τελευταία φορά ζωντανή την άτυχη γυναίκα. Μέσα από την κατάθεσή του, ο μάρτυρας-κλειδί της υπόθεσης αποκαλύπτει πως ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της συντρόφου του, η οποία πηγαινοερχόταν στο νοσοκομείο και ζητούσε βοήθεια από άλλους ομοεθνείς της. Ο μάρτυρας είχε δει για τελευταία φορά τη Μόνικα τον Φεβρουάριο του 2021, λίγο πριν εξαφανιστεί, με σημάδια κακοποίησης επάνω της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία της υπόθεσης ανθρωποκτονίας περιλαμβάνονται συγκλονιστικές φωτογραφίες από την αυλή του εγκαταλελειμμένου σπιτιού, όπου βρέθηκε τσιμεντωμένη η άτυχη γυναίκα, μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Η κατάθεση

«Είχε βγει από το νοσοκομείο και ήρθε να μείνει στην καλύβα του C. (σ.σ.: άλλου Ρουμάνου εργάτη που κατοικεί στην περιοχή), η οποία βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου. Ο C. μου είπε ότι ήρθε γύρω στις 2-3 τη νύχτα και εγώ την είδα καθώς πήγαινα για δουλειά. Ηταν ξαπλωμένη, σκεπασμένη και ζητούσε κρασί. Δεν της δώσαμε γιατί είχε βγει από το νοσοκομείο. Ο C. της άφησε φαγητό, την αφήσαμε να κοιμηθεί και φύγαμε. Ηρθε στην καλύβα γιατί φοβόταν τον P.G. (σ.σ.: ο κατηγορούμενος), ο οποίος τη χτυπούσε συνέχεια, πολλές φορές είχα δει και εγώ τις μελανιές, και γενικά την κακομεταχειριζόταν», υποστήριξε ο μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι γνώριζε τον πατέρα του φερόμενου ως δράστη. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε πει στον μάρτυρα ότι ο γιος του στη Ρουμανία είχε μπει σε ειδικό σχολείο για συμμόρφωση, διότι ήταν ζωηρός και χτυπούσε τα παιδιά. Μάλιστα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε χτυπήσει και τον ίδιο δύο φορές, καθώς, όταν έπινε, γινόταν βίαιος. Συνεχίζοντας την κατάθεσή του τόνισε ότι δεν θυμόταν αν κοιμήθηκε στο σπίτι του το επόμενο βράδυ, ενώ δεn γνώριζε πότε έφυγε για τη Ρουμανία ο 39χρονος γιατί δεν είχε επαφές μαζί του. «Ακουσα από έναν άλλο Ρουμάνο ότι ο P.G. του είπε ότι θα πάει μόνος του στη Ρουμανία και ότι η Μόνικα είναι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, γιατί τη χτύπησε αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι 100% αυτός τη σκότωσε. Η Μόνικα ήταν ήσυχη, δεν δημιουργούσε προβλήματα, μόνο ήθελε να πίνει. Εκεί που έμεναν, στην Ανω Πόλη, δεν πήγαινε κανείς άλλος παρά μόνο ο P.G. που έμενε εκεί», ισχυρίστηκε.

Σοκάρουν οι εικόνες

Στο οπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αποκαλύπτεται ο ανθρώπινος σκελετός που βρέθηκε στην αυλή της κατοικίας στην Ανω Κυπαρισσία. Υστερα από πολύωρη εκταφή, βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, στο πλάι αριστερά, ολόκληρη η σορός. Γύρω από αυτή βρέθηκαν ίχνη τσιμέντου. Ο δράστης, αφού σκότωσε τη Μόνικα, την τοποθέτησε χωρίς ρούχα ή παπούτσια στον αυτοσχέδιο τάφο, μήκους μόλις μισού μέτρου. Η σορός, όμως, ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο του DNA, με γενετικό υλικό που έδωσε ο γιος της Μόνικας. Η 42χρονη, μητέρα τριών παιδιών, ζούσε στην Κυπαρισσία εδώ και 20 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε σχέση με τον φερόμενο ως δολοφόνο της, ο οποίος συχνά την κακοποιούσε και αναγκαζόταν να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη της.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ανθούλα Ανάσογλου, μίλησε στη Realnews για την κορύφωση μιας ενδοοικογενειακής βίας. «Η βία αυτή λάμβανε χώρα επί πολλά έτη και κάνεις, ούτε απλός άνθρωπος, ούτε αρμόδιος, δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Δυστυχώς, μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας άνοιξαν τα στόματα και μίλησαν. Η ίδια, όμως, είχε προβεί σε πολλές καταγγελίες, παρ’ όλα αυτά ο δράστης συλλαμβανόταν, κρατείτο και την επομένη ήταν ελεύθερος. Η γυναίκα είχε γίνει υποχείριό του, ο ίδιος γινόταν συνεχώς και πιο βίαιος και πλέον η σχέση τους είχε φτάσει στα όρια του σαδισμού, με αποτέλεσμα τη φρίκη του θανάτου της και την προσπάθεια εξαφάνισης της σορού της. Αυτές τις ημέρες δικάζονται τα αδικήματα που είχαν λάβει χώρα τότε. Τότε που η Μόνικα εκλιπαρούσε για προστασία, χτυπημένη σε όλο της το σώμα, αλλά ο σύντροφός της την κυνηγούσε όπου κι αν πήγαινε και την κρατούσε φυλακισμένη κοντά του. Εστω και τώρα, ας μιλήσει η Δικαιοσύνη», ανέφερε η δικηγόρος.