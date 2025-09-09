«Είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το ατύχημα»: Προσφυγή σε αστικά δικαστήρια κατά της 45χρονης οδηγού ανακοινώνουν οι συγγενείς των θυμάτων - Real.gr

Στην αντεπίθεση ετοιμάζεται να περάσει η οικογένεια της 26χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά, όπως και ο φίλος της, στο τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη, όταν έπεσε πάνω στο όχημά τους η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη επιχειρηματίας.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το επόμενο διάστημα ο δικηγόρος, που εκπροσωπεί την οικογένεια, θα καταθέσει αγωγές αποζημίωσης, ενώ παράλληλα προχωρά η έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. «Θα καταθέσουμε αγωγές στα αστικά δικαστήρια κατά της οδηγού, καθώς είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για το ατύχημα. Θα πρέπει να αποζημιωθούν οι τραυματίες για τις σοβαρές βλάβες που υπέστησαν. Οσον αφορά το ποινικό σκέλος, θα καταθέσουμε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος Παναγιώτης Βρεττός.

Η 45χρονη οδηγός της Porsche αφέθηκε ελεύθερη, αλλά δεν αθωώθηκε, όπως διευκρινίζει ο συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης. «Δεν έχουμε εκδικητικά κίνητρα εναντίον της οδηγού. Ομως διώκεται σε κακουργηματική μορφή. Αφέθηκε ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης», λέει ο Π. Βρεττός. Η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για σωματική βλάβη από αμέλεια, για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και για οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, καθώς είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο η ίδια ισχυρίστηκε ότι της έδωσαν στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα.

Νέες μαρτυρίες

Νέα τροπή στην υπόθεση δίνουν δύο αυτόπτες μάρτυρες που είδαν πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα στο 11ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών. Το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου. «Ημασταν στην αριστερή λωρίδα όταν είδαμε να έρχεται από πίσω μας η Porsche με υπερβολική ταχύτητα. Κόψαμε δεξιά και μπήκαμε στη μεσαία λωρίδα, διότι θα έπεφτε πάνω μας. Και έπεσε αφρενάριστη πάνω στα παιδιά που επέβαιναν στο προπορευόμενο όχημα, στην αριστερή λωρίδα», είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες.

Το ζευγάρι σταμάτησε να βοηθήσει την 26χρονη και τον 28χρονο, που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο κυριολεκτικά αναποδογύρισε και κατέληξε στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος. «Ο άνθρωπος αυτός έσωσε την κοπέλα, καθώς όχι μόνο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, αλλά της μιλούσε μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, προκειμένου να μη χάσει τις αισθήσεις της», αποκαλύπτει ο δικηγόρος Π. Βρεττός.

Οπως φέρονται να δηλώνουν οι αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο σταμάτησε ακόμη ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η φίλη της 45χρονης. Ομως δεν παρέμεινε για να βοηθήσει, αλλά έφυγε αμέσως για τον παράδρομο της εθνικής όπου είχε καταλήξει η Porsche. Η 45χρονη επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της φίλης της και κατευθύνθηκαν μαζί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο πρώτος αστυνομικός, που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος, κατέθεσε: «Εξω από το πρώτο όχημα, στο έδαφος, βρισκόταν η γυναίκα και όρθιος λίγο πιο πέρα ο άνδρας. Η γυναίκα φαινόταν να μην έχει τις αισθήσεις της. Αρκετά μέτρα μακριά, στον παράδρομο της εθνικής οδού, διαπιστώσαμε το δεύτερο αυτοκίνητο, μάρκας Porsche. Δεν υπήρχε κάποιος στο εσωτερικό του».

«Ζητώ συγγνώμη»

«Είμαι συντετριμμένη, είμαι συγκλονισμένη. Χαίρομαι που ζουν τα παιδιά και έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Θέλω να τους ζητήσω ταπεινά συγγνώμη και να το κάνω και από κοντά, αν δεχθούν να τους συναντήσω», είπε στην απολογία της η 45χρονη οδηγός. Οπως ισχυρίστηκε, δεν είχε πιει, δεν έτρεχε, ούτε εγκατέλειψε τους τραυματίες. «Δεν είμαι το τέρας που με παρουσιάζουν. Είμαι μητέρα δύο παιδιών, δεν είχα πρόθεση να χτυπήσω κανέναν, ήταν ένα ατύχημα. Δεν είχα πιει, δεν εγκατέλειψα τα παιδιά, δεν αντιλήφθηκα καν το άλλο όχημα. Ημουν σε σοκ και γεμάτη αίματα. Με πήγε η φίλη μου στο νοσοκομείο», φέρεται να είπε και απέδωσε το ατύχημα σε μια αβλεψία.

«Ηταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό του αυτοκινήτου. Εχασα τον έλεγχο και το αυτοκίνητο έφυγε με σβούρες», τόνισε στην απολογία της, πριν της επιβληθούν οι αυστηροί περιοριστικοί όροι, με τους οποίους αποφεύγει τη φυλάκιση, μέχρι όμως να γίνει η δίκη της. Σύμφωνα με τον παλαιό ΚΟΚ, η 45χρονη θα ετίθετο αντιμέτωπη απλά με ένα πλημμέλημα. Ωστόσο, με τις αλλαγές που έχουν γίνει, αν κάποιος οδηγός προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό άλλου και διαπιστωθεί ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη ή κινείτο με ταχύτητα κατά 40% πάνω από το όριο, τότε απειλείται με κάθειρξη 5 έως 15 ετών.

