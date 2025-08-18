«Είναι μεθόδευση των συγγενών του»: Τι δηλώνουν οι δικηγόροι του Γ. Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε ψυχιατρείο - Real.gr

Aγρια κόντρα έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του μετά τον ξαφνικό εγκλεισμό του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε δημόσιο ψυχιατρείο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι δικηγόροι του Γ. Μαζωνάκη κάνουν λόγο για «μεθόδευση των συγγενών του», στον απόηχο της δικαστικής διαμάχης που έχει «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. Αλλωστε, όπως αποκαλύπτει ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης, την περίοδο αυτή η πλευρά του τραγουδιστή ετοίμαζε μηνύσεις.

«Οι μηνύσεις αφορούν σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Στόχος μας είναι να τις καταθέσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Πλέον, θα τις διανθίσουμε και με νέα αδικήματα», σημειώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν γίνει όλες οι νομικές κινήσεις ώστε ο καλλιτέχνης να βγει από την κλινική το συντομότερο δυνατόν. «Τα όσα γράφονται για μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική είναι μεθοδεύσεις της πλευράς των συγγενών που υπέβαλαν το αίτημα. Με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη εργάσιμη ημέρα, θα αφεθεί ελεύθερος. Κολλήσαμε στη γραφειοκρατία και στο γεγονός της αργίας του Δεκαπενταύγουστου. Καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μεθοδεύτηκε και από την πλευρά τους», τονίζει.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο Γ. Μαζωνάκης δεν έχει καμία επαφή με το οικογενειακό του περιβάλλον, τις αδελφές του και τους γονείς του, και επικοινωνεί μόνο μέσω των δικηγόρων του. «Πριν από έναν μήνα, που τον επισκέφθηκαν χωρίς να τον ρωτήσουν, τους έβγαλε έξω από το σπίτι. Είναι πικραμένος και αγανακτισμένος, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δυνατός και υγιής. Δεν έχει κανένα θέμα που να απαιτεί ψυχιατρική φροντίδα. Αυτές τις ημέρες ετοίμαζε καινούργια τραγούδια, ήταν σε άριστη κατάσταση. Ηταν σε μια επαγγελματική εγρήγορση και ξαφνικά ήρθε ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο», καταλήγει ο δικηγόρος του καλλιτέχνη.

Ανησυχία

Ο Γ. Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε ψυχιατρική κλινική του Δρομοκαΐτειου, το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας ανησυχία σε φίλους και γνωστούς για την κατάσταση της υγείας του. Την ίδια ημέρα το πρωί, πρόσωπα από την οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία ανά χείρας και έδωσαν κατάθεση. Το επόμενο βήμα ήταν ο γνωστός τραγουδιστής να οδηγηθεί, συνοδεία αστυνομικών, σε δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο που εφημέρευε.

Λίγες ώρες μετά, με επιστολή του μέσω του δικηγόρου του, ο Γ. Μαζωνάκης μίλησε για τον αιφνίδιο εγκλεισμό του, τονίζοντας ότι όλα έγιναν εν αγνοία του, κατηγορώντας πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον γι’ αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι τον «τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί» επειδή ετοιμαζόταν να καταθέσει μηνύσεις στα ίδια πρόσωπα για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει: «Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο, στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις».

Και συνεχίζει: «Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενούς σε δημόσια ψυχιατρική δομή. Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέων έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Η κόντρα

Τον περασμένο Οκτώβριο έγινε γνωστή η κόντρα μεταξύ του γνωστού καλλιτέχνη και της αδελφής του, Βάσως, η οποία μέχρι πρότινος είχε τον έλεγχο των οικονομικών του. Ο Γ. Μαζωνάκης είχε καταθέσει στο Πρωτοδικείο Αθηνών δύο αγωγές κατά της αδελφής του μετά τη δικαστική διαμάχη για μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Μάλιστα, σε συνέντευξή του σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό λίγο καιρό πριν, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μιλήσει δημοσίως για τον δικαστικό πόλεμο με την αδελφή του, λέγοντας: «Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Είναι μια δοκιμασία που μου βάζει ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό και όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό», προσθέτοντας ότι, «μεταβιβάστηκαν εν αγνοία μου μετοχές στην αδελφή μου και στον σύζυγό της. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Ο,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος».

Το χρονικό

Σημειώνεται ότι ο Γ. Μαζωνάκης έχει δύο αδελφές, τη Βάσω και τη Μαρία, με τις οποίες είχε ανέκαθεν στενή σχέση. Η Β. Μαζωνάκη, μάλιστα, αποτελούσε στενή του συνεργάτιδα για δεκαετίες, καθώς εκτελούσε χρέη μάνατζερ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι δυο τους απομακρύνθηκαν. Αιτία, με βάση όλες τις πληροφορίες, στάθηκε η διαχείριση μιας εταιρείας. Σύμφωνα με την πλευρά του Γ. Μαζωνάκη, η αδελφή του μετέφερε σε άλλη εταιρεία, υπό τη διαχείρισή της, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό, ένα πολυτελές σπίτι στη Μύκονο που ανήκε και στους δύο. Αυτό έγινε αντιληπτό μετά από οικονομικό έλεγχο που έκανε ο καλλιτέχνης στα ταμεία της εταιρείας. Η αρχική εταιρεία είχε την επωνυμία VGD Residences, με μετόχους τον Γ. Μαζωνάκη, την αδελφή του Βάσω και τον σύντροφό της, με σκοπό τη διαχείριση και την εκμετάλλευση ακινήτων. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Residences by V, με μετόχους τη Β. Μαζωνάκη και τον σύντροφό της. Η διαδικασία αυτή φέρεται να έγινε εν αγνοία του Γ. Μαζωνάκη και, όταν εκείνος με τους δικηγόρους του ζήτησε την επιστροφή στην αρχική μορφή της εταιρείας, τότε ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

30

31