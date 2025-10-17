Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δημιουργία γραφείου εντοπισμού και αντιμετώπισης Fake News στον ΕΟΔΥ - Real.gr

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με θέμα «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία & Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», όπου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των εμβολιασμών στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση.

Αναφερόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις, η αναπληρώτρια υπουργός τόνισε ότι «Η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια έχει εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία».

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλά για μια νέα πανδημία – την πανδημία των fake news. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, συχνά μπερδεμένος, και δυσκολεύεται να ξεχωρίσει την αλήθεια από την ψευδή πληροφορία. Είναι καθήκον μας να αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και να στηρίζουμε τον πολίτη με αξιόπιστη ενημέρωση».

Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε τη δημιουργία «Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας», στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, ανάλυσης και έγκυρης ενημέρωσης. Το νέο αυτό Γραφείο θα λειτουργεί σε συνεχή βάση, με αποστολή να εντοπίζει, να αξιολογεί και να αντικρούει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν για την υγεία, τα εμβόλια και τις προληπτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ θα εκδίδει εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης για τα fake news, το οποίο θα συνοδεύει το τακτικό επιδημιολογικό δελτίο του Οργανισμού. Το δελτίο αυτό θα είναι διαθέσιμο σε επαγγελματίες υγείας, δημοσιογράφους, φαρμακοποιούς, γιατρούς, αλλά και στους πολίτες, ώστε όλοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε έγκυρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να ενισχύσει τη διαφάνεια, να προστατεύσει το δημόσιο διάλογο και να προωθήσει την υγειονομική παιδεία του πληθυσμού.

Μεταξύ άλλων, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι «μετά την πανδημία του COVID-19, έχουμε ίσως “ξεχάσει” τη σημασία των εμβολιασμών», υπενθυμίζοντας πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα εμβόλια αποτελούν μία από τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας. «Χάρη στους εμβολιασμούς, η ανθρωπότητα έχει κερδίσει δεκαετίες ζωής και ποιότητας ζωής. Είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός αναφέρθηκε και στις σημαντικές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα, όπως το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας, που επιτρέπει την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των παιδικών εμβολιασμών, αλλά και την ενσωμάτωση των εμβολιασμών ενηλίκων στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. «Αυτά τα εργαλεία μας επιτρέπουν να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και να εντοπίζουμε έγκαιρα τα κενά, ώστε να προστατεύουμε καλύτερα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», υπογράμμισε.

Επιπλέον, στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης του εγγραμματισμού υγείας (health literacy) του πληθυσμού: «Ο εγγραμματισμός υγείας δεν είναι απλώς γνώση· είναι δεξιότητα. Είναι η ικανότητα να κατανοούμε, να αξιολογούμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες υγείας για να βελτιώνουμε τη ζωή μας. Αυτό απαιτεί εμπιστοσύνη, σχέση και συνεχή εκπαίδευση – και σε αυτό οι φαρμακοποιοί έχουν κρίσιμο ρόλο».

