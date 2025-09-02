Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα κατονομάσει «ενόχους» - Real.gr

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι είναι αθώα στην υπόθεση του μικρού Παναγιώτη και αναμένεται να υποδείξει τους ανθρώπους που η ίδια θεωρεί ότι ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τα άτομα που σύμφωνα με την ίδια είναι υπεύθυνα για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ετοιμάζεται να υποδείξει η Ειρήνη Μουρτζούκου. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 25χρονη έχει ήδη προετοιμάσει την κατάθεσή της για την υπόθεση του 15 μηνών παιδιού, το οποίο έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, και αναμένει την κλήση της από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην κατάθεσή της, η 25χρονη έχει στόχο να επιμείνει στην άρνησή της ότι έχει την οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του νηπίου, που πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ το πρόσεχε η ίδια. «Αντιθέτως, η πεποίθησή μου είναι ότι σε αυτή την υπόθεση, τελικά, κατηγορούμενη δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη. Η ίδια πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιώτη. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις», ανέφερε ο δικηγόρος της 25χρονης, Νίκος Αλεξανδρής.

Οι εξελίξεις όντως αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί στην Εισαγγελία Αμαλιάδας το πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη. Το παιδί έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024, σηματοδοτώντας την αρχή της διερεύνησης της εμπλοκής της Μουρτζούκου σε αλλεπάλληλους θανάτους παιδιών. Λόγω λάθους στην αρχική ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ο θάνατος του παιδιού αποδόθηκε σε μια ιογενή λοίμωξη, η οποία έπληξε το αναπνευστικό και το εντερικό του σύστημα. Οι ελλείψεις στην έκθεση του ιατροδικαστή οδήγησαν τον εισαγγελέα να επιστρέψει τον φάκελο στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ζητώντας νέα ιατροδικαστική εκτίμηση.

Ετσι, από τον περασμένο Μάιο την υπόθεση ερευνά μια επιτροπή από τρεις ιατροδικαστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει η «R», έχουν εντοπίσει στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο μικρός Παναγιώτης πέθανε διά της ασφυξίας. Πλέον, η 25χρονη δεν πρόκειται να αμφισβητήσει ότι το παιδί έχασε τη ζωή του από εγκληματική ενέργεια, αλλά να ισχυριστεί ότι η ίδια δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτήν και να κατονομάσει τους ανθρώπους που θεωρεί ενόχους για τον θάνατο του παιδιού. Βεβαίως, η Μουρτζούκου κατηγορείται ήδη για τέσσερις δολοφονίες παιδιών και έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο που περιόδευε στους τηλεοπτικούς σταθμούς, παραχωρώντας συνεντεύξεις κατά τις οποίες άλλαζε διαρκώς τα λεγόμενά της, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι οι νέοι ισχυρισμοί της θα πείσουν τους εισαγγελικούς λειτουργούς.

Πέντε θάνατοι

Συνολικά πέντε βρέφη με τα οποία συνδεόταν η 25χρονη κατέληξαν. Τα δύο, 19 ημερών και δύο μηνών, είχαν γεννηθεί από την ίδια και κατέληξαν στις 19 Ιουνίου του 2022 στην Αχαΐα και στις 17 Οκτωβρίου του 2023 στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» αντίστοιχα. Ο μικρός Παναγιώτης, το παιδί της συγκατοίκου της στην Αμαλιάδα, πέθανε τον Αύγουστο του 2024. Η Μουρτζούκου ήταν επίσης παρούσα στον θάνατο της μικρής αδελφής της στις 6 Φεβρουαρίου του 2014 στο Αργος, καθώς και στην απώλεια ενός βρέφους έξι μηνών που πρόσεχε, στις 4 Φεβρουαρίου του 2021 στην Αχαΐα. Επιπλέον, ακόμα μία μητέρα υποστήριξε πως τον Οκτώβριο του 2016 και ενώ συγκατοικούσε με την Ειρήνη παραλίγο το παιδί της να φύγει ξαφνικά από τη ζωή. Οπως ανέφερε, άφησε το παιδί της για λίγα λεπτά στη Μουρτζούκου και μόλις επέστρεψε το βρήκε μελανιασμένο.

Η 25χρονη έχει ομολογήσει όλες τις παραπάνω ανατριχιαστικές εγκληματικές ενέργειες εκτός από τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη και κατηγορείται πλέον για τέσσερις δολοφονίες βρεφών. Οι εισαγγελικές Αρχές αναμένουν από το νέο ιατροδικαστικό πόρισμα να τεκμηριώσει ότι και ο Παναγιώτης έχασε τη ζωή του από εγκληματική ενέργεια, ώστε να απαγγείλουν κατηγορίες και για πέμπτη δολοφονία στην 25χρονη.

Ψυχιατρική εξέταση

Την ίδια στιγμή, δεκτό έγινε το αίτημα της κατηγορουμένης να εξεταστεί από ειδικούς ψυχιάτρους. Και αυτή η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις ανατριχιαστικές πράξεις της και να τύχει πιο ευνοϊκής μεταχείρισης από τηΔικαιοσύνη, η 25χρονη έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρος λόγω της κακής σχέσης που είχε με τη μητέρα της. Μάλιστα, έχει ισχυριστεί στις καταθέσεις της ότι ένιωθε την ανάγκη να κάνει κακό κάθε φορά που μιλούσε με τη μητέρα της.