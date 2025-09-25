Ειρηνοδικείο Αθηνών: Τραυματίστηκε δικαστικός υπάλληλος που προσπάθησε να ανοίξει κινητή αρχειοθήκη - Real.gr

Quantcast
09:24, 25/09/2025
Τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων ζητεί, με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, έπειτα από το περιστατικό με τον τραυματισμό δικαστικού υπαλλήλου που υπηρετεί στο Αρχείο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας, κατά την προσπάθειά του να ανοίξει μία κινητή αρχειοθήκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 19-9-2025 συνάδελφος, που υπηρετεί στο Αρχείο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας, τραυματίστηκε καθώς επιχείρησε να επιτελέσει την καθημερινή του εργασία. Συγκεκριμένα, κατά την προσπάθειά του να ανοίξει την κινητή αρχειοθήκη αποκολλήθηκε το τιμόνι αυτής με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό του. Η συνέχεια γράφτηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στον καρπό του συναδέλφου.

Η αιτία είναι μια και γνωστή, μιας και δεν είναι το πρώτο εργατικό ατύχημα, που συνέβη στο υπόγειο του Εφετείου, όπου στεγάζεται το Αρχείο του πρώην Ειρηνοδικείου. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος ατυχήματος περιλαμβάνει: Ελλιπώς ή και καθόλου συντηρημένες εγκαταστάσεις, μεταλλικά ράφια στηριζόμενα κυριολεκτικά στον αέρα, γυμνά καλώδια, κακός φωτισμός, τρύπες στα ταβάνια, που συνθέτουν τη ζοφερή εικόνα των Αρχείων, τα οποία «φιλοξενούνται» στο υπόγειο του Εφετείου. Και όλα αυτά, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των Προϊσταμένων των αντίστοιχων τμημάτων για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των επειγόντων αυτών ζητημάτων.

Είναι εμφανές ότι, κατά το κοινώς λεγόμενο, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Η ασφάλεια των εργαζομένων προέχει. Δεν μπορεί να διατίθενται αφειδώς κονδύλια σε εταιρίες για διάφορα έργα (ψηφιοποίηση – καταγραφή πρακτικών κ.λπ.) και να αγνοούνται τα στοιχειώδη που διασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων. Δεν μπορεί πλέον η εργασιακή μας ζωή να θυμίζει κακέκτυπο reality τύπου Survivor. Με πλήρη επίγνωση της τραγικής αυτής κατάστασης, απαιτούμε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας, την υλοποίηση όλων των υποδείξεων της Επιθεώρησης Εργασίας μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα.

Απαιτούμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στις δικαστικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να κινδυνεύει η υγεία μας στον χώρο που εργαζόμαστε! Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να εξαρτάται απ’ την τύχη, ούτε να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους!».

